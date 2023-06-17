Одним из самых популярных завтраков в США являются яйца Бенедикт. В 1942 году Люмель Бенедикт попал в одну из местных гостиниц, чтобы найти лекарство от похмелья. Он заказал тосты с маслом, вареным яйцом, беконом и голландским соусом. И когда блюдо вынесли – администратор ресторана был так поражен, что этот кулинарный шедевр стал основным завтраком, который потом подавали всем. И сейчас блюдо не теряет своей популярности.

Идея приготовления яйца Бенедикт на завтрак опубликована на странице диетолога Наталии Кондратюк (kondratyuk_dietolog) в Instagram. По этой технологии вместо бекона добавляется слабосоленый лосось.

Ингредиенты:

ломтик хлеба

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яйцо

авокадо – 40 грамм

слабосоленый лосось – 50 граммов

Ингредиенты для классического голландского соуса:

желток – 1 шт

масло – 50 граммов\

лимонный сок – 5-10 мл

вино – 20-30 мл (по желанию)

Способ приготовления голландского соуса:

1. Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновке.

2. Снимите с огня и дайте немного остыть.

3. В кастрюльке, стоящей над водяной баненой, взбейте желток вместе с лимонным соком, солью и перцем.

4. Постепенно добавьте растопленное масло, постоянно взбивая венчиком, пока не получите однородную, густую консистенцию соуса. Снимите с огня, держите в тепле, чтобы не застыл.

Способ приготовления яйца Бенедикт:

1. Варим яйцо пашот удобным способом.

2. Хлеб можно подсушить на сухой сковороде или тостере.

3. На хлеб наливаем немного соуса.

4. Кладем кусочки авокадо, рыбу, яйцо пашот.

5. Сверху поливаем яйцо еще соусом.

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