Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

Одним из самых популярных завтраков в США являются яйца Бенедикт. В 1942 году Люмель Бенедикт попал в одну из местных гостиниц, чтобы найти лекарство от похмелья. Он заказал тосты с маслом, вареным яйцом, беконом и голландским соусом. И когда блюдо вынесли – администратор ресторана был так поражен, что этот кулинарный шедевр стал основным завтраком, который потом подавали всем. И сейчас блюдо не теряет своей популярности.

Идея приготовления яйца Бенедикт на завтрак опубликована на странице диетолога Наталии Кондратюк (kondratyuk_dietolog) в Instagram. По этой технологии вместо бекона добавляется слабосоленый лосось.

Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

Ингредиенты:

  • ломтик хлеба
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  • яйцо
  • авокадо – 40 грамм
  • слабосоленый лосось – 50 граммов

Ингредиенты для классического голландского соуса:

  • желток – 1 шт
  • масло – 50 граммов\
  • лимонный сок – 5-10 мл
  • вино – 20-30 мл (по желанию)

Способ приготовления голландского соуса:

Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

1. Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновке.

2. Снимите с огня и дайте немного остыть.

3. В кастрюльке, стоящей над водяной баненой, взбейте желток вместе с лимонным соком, солью и перцем.

Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

4. Постепенно добавьте растопленное масло, постоянно взбивая венчиком, пока не получите однородную, густую консистенцию соуса. Снимите с огня, держите в тепле, чтобы не застыл.

Способ приготовления яйца Бенедикт:

Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

1. Варим яйцо пашот удобным способом.

2. Хлеб можно подсушить на сухой сковороде или тостере.

Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

3. На хлеб наливаем немного соуса.

4. Кладем кусочки авокадо, рыбу, яйцо пашот.

Яйца Бенедикт на завтрак: когда-то блюдо употребляли как лекарство от похмелья

5. Сверху поливаем яйцо еще соусом.

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