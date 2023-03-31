Яйцо пашот, которое не нужно варить: идеальный вариант для завтрака

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,7 т.
Яйцо пашот, которое не нужно варить: идеальный вариант для завтрака

Яйца – полезный и ценный продукт для завтрака. Из них можно приготовить вкусную яичницу, омлет, глазуню, а также сварить пашот.

Фудблогер Ирина Лазун (iren.lazun) на своей странице в Instagram поделилась интересным способом приготовления яйца пашот в микроволновке, которое вы приготовите за 2 минут без уксуса и воронки.

Рецепт яйца пашот в микроволновке

Ингредиенты:

  • яйцо
  • вода – 100 мл
  • соль – 1/2 ч. л.
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Способ приготовления:

1. В миску налить воду и добавить соль, тщательно перемешать до растворения.

Как сварить яйцо пашот за 2 минуты

2. После этого следует осторожно разбить в миску яйцо таким образом, чтобы не повредить желток. Вода должна покрывать яйцо полностью.

Яйцо пашот в микроволновке

3. Поставить миску с яйцом в микроволновку примерно на 1,5-2 минуты.

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