Яйца – полезный и ценный продукт для завтрака. Из них можно приготовить вкусную яичницу, омлет, глазуню, а также сварить пашот.

Фудблогер Ирина Лазун (iren.lazun) на своей странице в Instagram поделилась интересным способом приготовления яйца пашот в микроволновке, которое вы приготовите за 2 минут без уксуса и воронки.

Ингредиенты:

яйцо

вода – 100 мл

соль – 1/2 ч. л.

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Способ приготовления:

1. В миску налить воду и добавить соль, тщательно перемешать до растворения.

2. После этого следует осторожно разбить в миску яйцо таким образом, чтобы не повредить желток. Вода должна покрывать яйцо полностью.

3. Поставить миску с яйцом в микроволновку примерно на 1,5-2 минуты.

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