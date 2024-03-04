Яйцо пашот на картофельной вафле: чем удивить свою вторую половинку утром
Вкусный и питательный завтрак – это залог продуктивного рабочего дня, наполненного хорошим настроением и физическими силами. Именно поэтому первый прием пищи днем настолько важен.
Рецептом именно такого завтрака на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. Она рассказала, как приготовить картофельную вафлю с яйцом пашот и лососем.
Ингредиенты
- Отварной картофель
- Сыр моцарелла
- Яйцо пашот
- Лосось
- Лук
Способ приготовления
1. Отвариваем картофель в мундире, поливаем растительным маслом и добавляем соль. Кладем целый картофель в вафельницу и запекаем. Если вафельницы нет, можно раздавить картофель и запечь его в духовке.
2. Готовим яйцо пашот. Лучше всего это сделать с помощью сита и кастрюли с кипятком.
3. Когда картофельная вафля поджарится до золотистой корочки, выкладываем на нее моцареллу.
4. Выкладываем яйцо пашот и нарезанный тоненькими полосками лосось. Подаем к столу.
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