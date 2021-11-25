Яйцо пашот, которое выйдет у всех: рецепт стал вирусным в TikTok
Приготовление яиц пашот – задача, которая по силам далеко не каждому. Способов это сделать существует очень много: с добавлением уксуса, использованием специальных мешочков и контейнеров, особой технологией . замешивание. Но существует гораздо более простой способ.
Совсем недавно в TikTok стало вирусным видео приготовление яйца пашот от caughtsnackin. Блогер отмечает, что так сможет приготовить блюдо любой. Нужны только кипяток и половник.
Способ приготовления:
1. Яйцо разбить на ложку или половник.
2. Опустить в кипящую воду.
3. Сначала варить на поверхности, а затем опустить.
С таким яйцом пашот можно приготовить вкуснейшие тосты.
Тост с яйцом пашот и голландским соусом от sisterhood_hosanna. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для соуса:
лимонный сок – 1 ст.л
вода – 1 ч.л
яичные желтки – 3 шт
щепотка соль – щепотка
масло – 65 г
Способ приготовления:
1. Отделить желтки трех яиц, добавить лимонный сок, воду и соль, все смешать.
2. На водяной бане постоянно перемешивая довести до легкого загустения и добавить масло.
3. Растопить масло и уваривать до густой консистенции около 1-2 минут.
4. Хлеб поджарить. Нарезать все любимые ингредиенты. Как вариант: творог, пепперони, помидор и микрозелень. Выложить все на тост.
5. Сверху положить яйцо пашот и полить голландским соусом.
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