Яйцо пашот, которое выйдет у всех: рецепт стал вирусным в TikTok

Приготовление яиц пашот – задача, которая по силам далеко не каждому. Способов это сделать существует очень много: с добавлением уксуса, использованием специальных мешочков и контейнеров, особой технологией . замешивание. Но существует гораздо более простой способ.

Совсем недавно в TikTok стало вирусным видео приготовление яйца пашот от caughtsnackin. Блогер отмечает, что так сможет приготовить блюдо любой. Нужны только кипяток и половник.

Способ приготовления:

1. Яйцо разбить на ложку или половник.

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2. Опустить в кипящую воду.

3. Сначала варить на поверхности, а затем опустить.

С таким яйцом пашот можно приготовить вкуснейшие тосты.

Тост с яйцом пашот и голландским соусом от sisterhood_hosanna. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для соуса:

лимонный сок – 1 ст.л

вода – 1 ч.л

яичные желтки – 3 шт

щепотка соль – щепотка

масло – 65 г

Способ приготовления:

1. Отделить желтки трех яиц, добавить лимонный сок, воду и соль, все смешать.

2. На водяной бане постоянно перемешивая довести до легкого загустения и добавить масло.

3. Растопить масло и уваривать до густой консистенции около 1-2 минут.

4. Хлеб поджарить. Нарезать все любимые ингредиенты. Как вариант: творог, пепперони, помидор и микрозелень. Выложить все на тост.

5. Сверху положить яйцо пашот и полить голландским соусом.

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