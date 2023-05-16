В период. когда есть много разнообразных свежих фруктов и ягод, десерты из желе особенно актуальные. Готовятся они достаточно быстро и не нуждаются в особых кулинарных способностях. И, при этом, получаются очень вкусными. Но необходимо учитывать, что не все фрукты подходят для приготовления желе.

Редакция FoodOboz расскажет, из чего приготовить желе не получится. Оно просто не застынет.

Фруктом, который не следует использовать для приготовления желе, является киви.

Почему не застывает желе из киви

Этот плод очень привлекательный и вкусный, но для желе не подходит. Все потому, что в его составе содержится фермент, который разрушает целостность желатина – папаин. Удачный десерт приготовить не получится.

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Похожие свойства обладают:

крыжовник

манго

ананас

Поэтому от них лучше отказаться, если вы хотите, чтобы желе застыло.

Но спасти десерт можно

Если желе проварить или просто обдать кипятком – энзимы разрушаются и не смогут помешать застыванию.

Что поможет спасти желе, которое не застывает

Очень часто бывает, что желе просто не застывает. И часто причиной является не сами фрукты, а сама технология приготовления. Но ситуацию можно исправить:

массу нужно нагреть

добавить в два раза больше желатина и, при этом, постоянно перемешивать

следить, чтобы весь засыпанный желатин растворился

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