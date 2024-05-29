Янтик с сыром и зеленью: как приготовить чебурек без фритюра
Янтик – это настоящая жемчужина крымскотатарской кухни, представляющая собой чебурек, приготовленный без фритюра. Это блюдо готовится из пресного теста и с любой начинкой по вкусу.
Например, фудблогер Владимир Ярославский обожает янтик с зеленью и сыром сугулуни. В своем Instagram он поделился рецептом такого янтика и рассказал, как правильно приготовить его любимую начинку.
Ингредиенты для теста
- Мука – 360 гр
- Вода – 200 мл
- Масло – 20 мл
- Соль
- Яйцо – 1 шт
Ингредиенты для начинки
- Сулугуни – 550 гр
- Петрушка – 150 гр
- Кинза – 100 гр
- Зеленый лук – 150 гр
- Сливочное масло – 70 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Сначала готовим тесто. Просеиваем муку, добавляем соль и растительное масло. Как только закипит вода – вливаем в муку и быстро замешиваем тесто ложкой.
2. Когда тесто немного охладилось – добавляем яйцо. Вымешиваем до однородности, заворачиваем в пищевую пленку и даем немного постоять.
3. Готовим начинку. Сыр натираем на мелкой терке. Зелень мелко нарезаем.
4. Мягкое сливочное масло смешиваем с другими ингредиентами начинки, добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем.
5. Готовое тесто разделяем на 12 равных частей, каждую из которых раскатываем в тонкий пласт.
6. На одну половину теста выкладываем начинку и закрываем свободной половиной. Прижимаем, чтобы получился воздух и хорошо зажимаем края.
7. Обжариваем янтик на совершенно сухой сковороде, дважды переворачивая блюдо на каждую сторону. Показателем готовности является то, что янтик начинает немного надуваться.
8. Снимаем с огня, смазываем сливочным маслом и подаем на стол.
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