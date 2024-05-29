Янтик с сыром и зеленью: как приготовить чебурек без фритюра

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Янтик с сыром и зеленью: как приготовить чебурек без фритюра

Янтик – это настоящая жемчужина крымскотатарской кухни, представляющая собой чебурек, приготовленный без фритюра. Это блюдо готовится из пресного теста и с любой начинкой по вкусу.

Например, фудблогер Владимир Ярославский обожает янтик с зеленью и сыром сугулуни. В своем Instagram он поделился рецептом такого янтика и рассказал, как правильно приготовить его любимую начинку.

Янтик с сыром и зеленью: как приготовить чебурек без фритюра

Ингредиенты для теста

  • Мука – 360 гр
  • Вода – 200 мл
  • Масло – 20 мл
  • Соль
  • Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для начинки

  • Сулугуни – 550 гр
  • Петрушка – 150 гр
  • Кинза – 100 гр
  • Зеленый лук – 150 гр
  • Сливочное масло – 70 гр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Сначала готовим тесто. Просеиваем муку, добавляем соль и растительное масло. Как только закипит вода – вливаем в муку и быстро замешиваем тесто ложкой.

2. Когда тесто немного охладилось – добавляем яйцо. Вымешиваем до однородности, заворачиваем в пищевую пленку и даем немного постоять.

Янтик с сыром и зеленью: как приготовить чебурек без фритюра

3. Готовим начинку. Сыр натираем на мелкой терке. Зелень мелко нарезаем.

4. Мягкое сливочное масло смешиваем с другими ингредиентами начинки, добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем.

5. Готовое тесто разделяем на 12 равных частей, каждую из которых раскатываем в тонкий пласт.

6. На одну половину теста выкладываем начинку и закрываем свободной половиной. Прижимаем, чтобы получился воздух и хорошо зажимаем края.

Янтик с сыром и зеленью: как приготовить чебурек без фритюра

7. Обжариваем янтик на совершенно сухой сковороде, дважды переворачивая блюдо на каждую сторону. Показателем готовности является то, что янтик начинает немного надуваться.

Янтик с сыром и зеленью: как приготовить чебурек без фритюра

8. Снимаем с огня, смазываем сливочным маслом и подаем на стол.

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