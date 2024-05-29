Янтик – это настоящая жемчужина крымскотатарской кухни, представляющая собой чебурек, приготовленный без фритюра. Это блюдо готовится из пресного теста и с любой начинкой по вкусу.

Например, фудблогер Владимир Ярославский обожает янтик с зеленью и сыром сугулуни. В своем Instagram он поделился рецептом такого янтика и рассказал, как правильно приготовить его любимую начинку.

Ингредиенты для теста

Мука – 360 гр

Вода – 200 мл

Масло – 20 мл

Соль

Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для начинки

Сулугуни – 550 гр

Петрушка – 150 гр

Кинза – 100 гр

Зеленый лук – 150 гр

Сливочное масло – 70 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Сначала готовим тесто. Просеиваем муку, добавляем соль и растительное масло. Как только закипит вода – вливаем в муку и быстро замешиваем тесто ложкой.

2. Когда тесто немного охладилось – добавляем яйцо. Вымешиваем до однородности, заворачиваем в пищевую пленку и даем немного постоять.

3. Готовим начинку. Сыр натираем на мелкой терке. Зелень мелко нарезаем.

4. Мягкое сливочное масло смешиваем с другими ингредиентами начинки, добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем.

5. Готовое тесто разделяем на 12 равных частей, каждую из которых раскатываем в тонкий пласт.

6. На одну половину теста выкладываем начинку и закрываем свободной половиной. Прижимаем, чтобы получился воздух и хорошо зажимаем края.

7. Обжариваем янтик на совершенно сухой сковороде, дважды переворачивая блюдо на каждую сторону. Показателем готовности является то, что янтик начинает немного надуваться.

8. Снимаем с огня, смазываем сливочным маслом и подаем на стол.

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