В последнее время незаурядную популярность в мире приобретают японские блины-суфле. Но на самом деле это блюдо к Японии не имеет никакого отношения, а его происхождение можно проследить вплоть до гавайского ресторана и его шеф-повара, который терпеть не может блины.

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Речь идет о человеке по имени Натан Тран, который является владельцем и генеральным менеджером Cream Pot, популярного места для завтраков и бранчей для японских туристов и жителей Гавайских островов в районе Вайкики на южном берегу Гонолулу. Именно в этом месте он, начиная еще с 2008 года, готовит блюдо, которое принесло ему всемирную известность, пишет Fox News.

Тран говорит, что он не очень любит блины, потому и не пытался ввести их в меню своего заведения. Однако в течение первого полугодия работы стало ясно, что это блюдо пользуется большим спросом среди японских клиентов. Тран оставался непоколебимым и наотрез не соглашался готовить блины, ведь, как уже говорилось ранее, сам их не любит. Поэтому он решил создать что-то, что будет похоже на блины, но не будет ими одновременно. В это время он соединил свою любовь к суфле с жаждой клиентов к блинам, создав это невероятное блюдо.

Блинчики-суфле готовятся без добавления муки. В их состав входят только безе, чуть-чуть заварного крема и крем-сыр. Сначала Тран готовит заварной крем и отдельно безе. Затем к последнему добавляется крем-творог и заварной крем. Получившуюся массу выкладывают на сковороду и обжаривают с обеих сторон до золотистости, чтобы держало форму. Только после этого блины допекаются в духовке. Каждый блинчик из суфле пропекается примерно на 70%.

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