Яркие и красивые картофельные гнезда: блюдо, которое можно приготовить из вчерашнего пюре.
Картофельные гнезда – это основное блюдо из простых и доступных ингредиентов. Одновременно с этим, она выглядит очень красиво, и буквально заставляет ее отведать.
Как правильно приготовить картофельные гнезда, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая. Она также заявляет, что гнезда можно приготовить из оставшегося со вчера картофельного пюре.
Ингредиенты для гнезд
- Картофельное пюре – 1 кг
- Зелень – пучок
- Соль
- Перец
Ингредиенты для начинки
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Болгарский перец – 1 шт
- Помидоры – 1 шт
- Паприка – 1 ч.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Дополнительные ингредиенты
- Моцарелла – 200 гр
Способ приготовления
1.Картофельное пюре перемешиваем с зеленью, солим, перчим, формируем гнезда, выкладываем на пергамент.
2. Подсушиваем в духовке в течение 10 минут при 200 градусах.
3. Все овощи нарезаем кубиком. Тушим лук до прозрачного состояния, добавляем морковь, болгарский перец и томаты.
4. Тушим до испарения влаги, добавляем специи, прогреваем, вводим фарш. Тушим до смены фаршем цвета.
5. Выкладываем начинку в гнезда, присыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
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