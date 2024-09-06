Картофельные гнезда – это основное блюдо из простых и доступных ингредиентов. Одновременно с этим, она выглядит очень красиво, и буквально заставляет ее отведать.

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Как правильно приготовить картофельные гнезда, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая. Она также заявляет, что гнезда можно приготовить из оставшегося со вчера картофельного пюре.

Ингредиенты для гнезд

Картофельное пюре – 1 кг

Зелень – пучок

Соль

Перец

Ингредиенты для начинки

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Болгарский перец – 1 шт

Помидоры – 1 шт

Паприка – 1 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Соль

Перец

Дополнительные ингредиенты

Моцарелла – 200 гр

Способ приготовления

1.Картофельное пюре перемешиваем с зеленью, солим, перчим, формируем гнезда, выкладываем на пергамент.

2. Подсушиваем в духовке в течение 10 минут при 200 градусах.

3. Все овощи нарезаем кубиком. Тушим лук до прозрачного состояния, добавляем морковь, болгарский перец и томаты.

4. Тушим до испарения влаги, добавляем специи, прогреваем, вводим фарш. Тушим до смены фаршем цвета.

5. Выкладываем начинку в гнезда, присыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

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