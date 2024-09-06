Яркие и красивые картофельные гнезда: блюдо, которое можно приготовить из вчерашнего пюре.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Яркие и красивые картофельные гнезда: блюдо, которое можно приготовить из вчерашнего пюре.

Картофельные гнезда – это основное блюдо из простых и доступных ингредиентов. Одновременно с этим, она выглядит очень красиво, и буквально заставляет ее отведать.

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Как правильно приготовить картофельные гнезда, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая. Она также заявляет, что гнезда можно приготовить из оставшегося со вчера картофельного пюре.

Яркие и красивые картофельные гнезда: блюдо, которое можно приготовить из вчерашнего пюре.

Ингредиенты для гнезд

  • Картофельное пюре – 1 кг
  • Зелень – пучок
  • Соль
  • Перец

Ингредиенты для начинки

  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Болгарский перец – 1 шт
  • Помидоры – 1 шт
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Дополнительные ингредиенты

  • Моцарелла – 200 гр

Способ приготовления

1.Картофельное пюре перемешиваем с зеленью, солим, перчим, формируем гнезда, выкладываем на пергамент.

Яркие и красивые картофельные гнезда: блюдо, которое можно приготовить из вчерашнего пюре.

2. Подсушиваем в духовке в течение 10 минут при 200 градусах.

3. Все овощи нарезаем кубиком. Тушим лук до прозрачного состояния, добавляем морковь, болгарский перец и томаты.

Яркие и красивые картофельные гнезда: блюдо, которое можно приготовить из вчерашнего пюре.

4. Тушим до испарения влаги, добавляем специи, прогреваем, вводим фарш. Тушим до смены фаршем цвета.

Яркие и красивые картофельные гнезда: блюдо, которое можно приготовить из вчерашнего пюре.

5. Выкладываем начинку в гнезда, присыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

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