Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.

Предлагаемый в этом рецепте рулет не только очень вкусный и нежный, но и невероятно яркий. Именно поэтому он может стать вкусной закуской, а также настоящим украшением любого праздничного стола.

Рецептом морковного рулета на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Она также рассказала, что именно добавить к начинке, чтобы она получилась нежной и не растекалась.

Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.

Ингредиенты

  • Морковь очищенная – 600 гр
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  • Яйца – 5 шт
  • Сыр сливочный – 300 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный
  • Укроп – пучок
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем до мягкого состояния на сковороде с добавлением сливочного масла, соли и перца.

Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.

2. Перекладываем в миску и оставляем остыть до комнатной температуры.

3. Белки отделяем от желтков. Белки взбиваем с щепоткой соли к стойкой пышной пене.

Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.

4. Желтки добавляем в морковь и перемешиваем.

5. Белки постепенно добавляем в морковь и перемешиваем лопаткой.

6. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. Охлаждаем в течение 10 минут.

Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.

7. Сливочный сыр смешиваем с измельченным укропом.

8. Бисквит перекладываем на пищевую пленку и снимаем пергамент.

9. Выкладываем начинку и заворачиваем рулет.

Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.

10. Готовый рулет заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник.

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