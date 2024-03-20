Яркий и вкусный морковный рулет: отличное блюдо как на каждый день, так и на праздничный стол.
Предлагаемый в этом рецепте рулет не только очень вкусный и нежный, но и невероятно яркий. Именно поэтому он может стать вкусной закуской, а также настоящим украшением любого праздничного стола.
Рецептом морковного рулета на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Она также рассказала, что именно добавить к начинке, чтобы она получилась нежной и не растекалась.
Ингредиенты
- Морковь очищенная – 600 гр
- Яйца – 5 шт
- Сыр сливочный – 300 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный
- Укроп – пучок
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем до мягкого состояния на сковороде с добавлением сливочного масла, соли и перца.
2. Перекладываем в миску и оставляем остыть до комнатной температуры.
3. Белки отделяем от желтков. Белки взбиваем с щепоткой соли к стойкой пышной пене.
4. Желтки добавляем в морковь и перемешиваем.
5. Белки постепенно добавляем в морковь и перемешиваем лопаткой.
6. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. Охлаждаем в течение 10 минут.
7. Сливочный сыр смешиваем с измельченным укропом.
8. Бисквит перекладываем на пищевую пленку и снимаем пергамент.
9. Выкладываем начинку и заворачиваем рулет.
10. Готовый рулет заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник.
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