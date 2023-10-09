За 100 грн: самый сытный осенний суп минестроне для ужина для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный домашний суп

Суп минестроне – традиционное блюдо итальянской кухни, основа которого – сезонные овощи, иногда с добавлением макарон или риса. Если вы любите острую еду, просто добавьте в суп специи, чеснок. 

Суп минестроне

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного супа минестроне из овощей, с пастой и пармезаном. 

Рецепт супа
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Ингредиенты: 

  • Картофель – 2 шт. 
  • Морковь средняя – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Кабачок маленький – 1 шт.
  • Сельдерей – 2 стебля
  • Бекон – 100 г
  • Томаты в собственном соке – 1 б (400 гр)
  • Брокколи – 150-200 г
  • Стручковая фасоль или горошек – 50 г
  • Фасоль консервированная – 100 г
  • Паста мелкая (не обязательно, но будет сытнее) – 50 г
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Соль, перец, копченая паприка – по вкусу 

Для подачи: 

  • Пармезан – 50-80 г

Способ приготовления: 

1. Порежьте все овощи кубиком, жарьте в кастрюле лук, к нему через несколько минут добавьте бекон, морковь и сельдерей и жарьте на медленном огне. Далее добавьте картошку, а после томаты. Залейте все бульоном или водой. Добавьте тертый чеснок и варите 10 минут. 

Овощи для супа

2. После добавьте кабачок, и все оставшиеся овощи, еще 5 минут варите. После добавьте соль, перец, копченую паприку. В конце добавьте отварную пасту.

Минестроне с пармезаном

Подавайте с пармезаном! 

Готовый суп

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