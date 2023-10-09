Суп минестроне – традиционное блюдо итальянской кухни, основа которого – сезонные овощи, иногда с добавлением макарон или риса. Если вы любите острую еду, просто добавьте в суп специи, чеснок.

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного супа минестроне из овощей, с пастой и пармезаном.

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Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Морковь средняя – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Кабачок маленький – 1 шт.

Сельдерей – 2 стебля

Бекон – 100 г

Томаты в собственном соке – 1 б (400 гр)

Брокколи – 150-200 г

Стручковая фасоль или горошек – 50 г

Фасоль консервированная – 100 г

Паста мелкая (не обязательно, но будет сытнее) – 50 г

Чеснок – 3-4 зуб.

Соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Для подачи:

Пармезан – 50-80 г

Способ приготовления:

1. Порежьте все овощи кубиком, жарьте в кастрюле лук, к нему через несколько минут добавьте бекон, морковь и сельдерей и жарьте на медленном огне. Далее добавьте картошку, а после томаты. Залейте все бульоном или водой. Добавьте тертый чеснок и варите 10 минут.

2. После добавьте кабачок, и все оставшиеся овощи, еще 5 минут варите. После добавьте соль, перец, копченую паприку. В конце добавьте отварную пасту.

Подавайте с пармезаном!

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