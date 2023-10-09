За 100 грн: самый сытный осенний суп минестроне для ужина для всей семьи
Суп минестроне – традиционное блюдо итальянской кухни, основа которого – сезонные овощи, иногда с добавлением макарон или риса. Если вы любите острую еду, просто добавьте в суп специи, чеснок.
Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного супа минестроне из овощей, с пастой и пармезаном.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Морковь средняя – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Кабачок маленький – 1 шт.
- Сельдерей – 2 стебля
- Бекон – 100 г
- Томаты в собственном соке – 1 б (400 гр)
- Брокколи – 150-200 г
- Стручковая фасоль или горошек – 50 г
- Фасоль консервированная – 100 г
- Паста мелкая (не обязательно, но будет сытнее) – 50 г
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Для подачи:
- Пармезан – 50-80 г
Способ приготовления:
1. Порежьте все овощи кубиком, жарьте в кастрюле лук, к нему через несколько минут добавьте бекон, морковь и сельдерей и жарьте на медленном огне. Далее добавьте картошку, а после томаты. Залейте все бульоном или водой. Добавьте тертый чеснок и варите 10 минут.
2. После добавьте кабачок, и все оставшиеся овощи, еще 5 минут варите. После добавьте соль, перец, копченую паприку. В конце добавьте отварную пасту.
Подавайте с пармезаном!
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