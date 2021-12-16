Забытое блюдо бефстроганов: классический рецепт с грибами и сметаной
Думаете, что приготовить говядину мягкой, нежной и сочной – невозможно? Вот и нет. И еще в 19 веке известный граф Строганов доказал это всему миру. Мясо по-строгановски, или бефстроганов – это очень вкусное блюдо на основе говядины и грибов в соусе.
Со временем бефстроганов перестали готовить, но зря. Мясо, приготовленное таким образом, достаточно универсально и подавать его можно как самостоятельное, так и с гарниром на собственный вкус. Хотя лучше всего говядина сочетается именно с картофельным пюре.
Рецептом бефстроганов с грибами поделился шеф-повар Анатолий Добровольский. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
говядина\курятина\индейка – 750 г
мука – 50 г
лук – 2 шт
шампиньоны – 300 г
чеснок – 1 зубчик
бульон – 250-300 мл
томатная паста – 3 ст. л.
сметана – 300 г
кукурузный крахмал – 2 ч. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Говядину порезать небольшой соломкой, обвалять в муке и жарить в течение 4-5 минут. Переложить в кастрюлю.
2. Лук порезать полукольцами, шампиньоны и чеснок произвольно.
3. Обжарить лук до мягкости. Положить в мясо.
4. Добавить чеснок и шампиньоны. Посолить и поперчить.
5. Налить бульон и добавить томатную пасту. Перемешать и довести до кипения.
6. Добавить сметану и тушить в течение 10 минут.
7. Насыпать крахмал и довести до загустения.
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