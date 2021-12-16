Забытое блюдо бефстроганов: классический рецепт с грибами и сметаной

Думаете, что приготовить говядину мягкой, нежной и сочной – невозможно? Вот и нет. И еще в 19 веке известный граф Строганов доказал это всему миру. Мясо по-строгановски, или бефстроганов – это очень вкусное блюдо на основе говядины и грибов в соусе.

Со временем бефстроганов перестали готовить, но зря. Мясо, приготовленное таким образом, достаточно универсально и подавать его можно как самостоятельное, так и с гарниром на собственный вкус. Хотя лучше всего говядина сочетается именно с картофельным пюре.

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Рецептом бефстроганов с грибами поделился шеф-повар Анатолий Добровольский. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

говядина\курятина\индейка – 750 г

мука – 50 г

лук – 2 шт

шампиньоны – 300 г

чеснок – 1 зубчик

бульон – 250-300 мл

томатная паста – 3 ст. л.

сметана – 300 г

кукурузный крахмал – 2 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Говядину порезать небольшой соломкой, обвалять в муке и жарить в течение 4-5 минут. Переложить в кастрюлю.

2. Лук порезать полукольцами, шампиньоны и чеснок произвольно.

3. Обжарить лук до мягкости. Положить в мясо.

4. Добавить чеснок и шампиньоны. Посолить и поперчить.

5. Налить бульон и добавить томатную пасту. Перемешать и довести до кипения.

6. Добавить сметану и тушить в течение 10 минут.

7. Насыпать крахмал и довести до загустения.

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