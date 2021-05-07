Зачем есть супы: диетолог дала ответ

Для некоторых суп – ежедневное блюдо, а кто-то их не есть совсем и это тоже не критично, так как принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. Но для здоровья очень важно, чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram порекомендовала все же употреблять супы и готовить их так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов.

Эксперт отметила, что людям с различными заболеваниями пищеварительной системы лучше готовить:

нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – это высокопитательные продукты;

супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка и кишечника.

⠀Фус назвала основные правила приготовления супа:

Не переваривайте овощи, пусть они будут сварены "аль-денте".

Суп должен состоять из овощей, картошки, лука, моркови, можно добавить любые овощи по вкусу – сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.

Забудьте о жирных наваристых бульонах, а лучше приготовьте легкий из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, рыбы, овощей или грибов, просто варите суп на воде.

В небольших количествах добавьте крупу и макаронные изделия, а также можно – мясо, рыбу, яйца.

Советы от диетолога. Источник: скриншот

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