Сейчас на рынках уже можно найти красивые красные помидоры. Но все они тепличные. Такой продукт имеет несколько искусственный вкус без выраженного аромата помидора. Все это из-за недостаточного количества солнца. Но это не значит, что от таких плодов вообще нужно отказаться, ведь вкус помидоров можно улучшить в домашних условиях.

Известный украинский химик Глеб Репич (glebrepich) на своей странице в Instagram рассказал, как улучшить вкус тепличных помидоров. В этом может помочь сахар.

Пример с жвачкой

Эксперт отмечает, что если взять жвачку и жевать ее длительное время – аромат теряется. Но если жвачку погрузить в сахар – то аромат появится снова. В самом деле, сладкий вкус жвачки никуда не исчезал, просто сахар обладает способностью усиливать чувство аромата.

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Что касается тепличных помидоров, то им недостаточно солнца для того, чтобы стать сладкими и ароматными, как из грядки. Но если посыпать помидор сахаром – его вкусовые свойства улучшаются в разы. Этот лайфхак можно использовать для приготовления салатов.

Салат с помидорами. Идея приготовления опубликована на странице фудблогерки Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

соленые огурцы – 3 шт

помидоры свежие – 3-4 шт

лук – 1 шт

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем в произвольной форме.

2. Для помидоров используем лайфхак с сахаром.

3. Заправляем маслом или заправкой из 1 ч.л.меда, 1/2 ч.л. горчицы, 1-2 ст.л растительного масла.

4. По желанию добавляем молотый перец. Даем салату настояться 15-20 минут.

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