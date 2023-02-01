Кофе является одним из самых вкусных, простых в приготовлении напитков, который чаще всего пьют утром. Готовить его можно по-разному: со специями, солью, перцем, сахаром, с молоком, сливками, коньяком, какао.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, почему нужно в кофе добавлять какао и, как это влияет на вкус и пользу напитка.

Видео дня

"Кофе в сочетании с какао – один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или попробовать практически в любом кафе. К тому же, исследователями была доказана явная польза такого напитка для организма", – отметила Фус.

Полезные свойства напитка из кофе из какао ⠀ ⠀

"Какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждения и, такой напиток снижает риск развития желчнокаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, оказывает желчегонный эффект. Еще он улучшает кровообращение, стимулируя работу мозг", – подытожила диетолог.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: