Зачем в малосольные огурцы добавлять черный хлеб: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Зачем в малосольные огурцы добавлять черный хлеб: делимся советами и рецептом

Если вы хотите приготовить очень просто и быстро маринованные огурцы, нужно знать, что огурцы перед приготовление нужно обязательно замочить в воде, тогда они будут хрустящими. 

Как правильно готовить малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных малосольных огурцов с чесноком и черным хлебом. 

Хрустящие огурцы со специями и чесноком
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Совет: черный хлеб в огурцы добавляют вместо уксуса,  а еще он ускорит процесс брожения! 

Хлеб для приготовления огурцов

Ингредиенты: 

  • 1 кг огурцов
  • 2 ст. л. с верхом каменной, нейодированной соли
  • 1 пучок специй (листья вишни или смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа)
  • 10-12 шт. черного перца горошком
  • 5 шт. ароматного перца
  • 1 литр воды
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • черный хлеб – кусочек

Способ приготовления: 

1. Огурцы помойте, залейте прохладной водой и оставьте на 1-2 часа. Так вы получите идеальные хрустящие огурчики. Далее обрежьте их немного с обеих сторон.

Огурцы для консервирования

2. Воду вскипятите, добавьте соль и перемешайте, пока она полностью не растворится.

Приготовление огурцов

3. На дно банки выложите половину зелени, добавьте перец, лавровый лист и очищенный чеснок. Плотно выложите огурцы, небольшой кусочек черного хлеба, сверху выложите оставшуюся зелень и залейте теплым рассолом до краев банки.

Как правильно и быстро приготовить огурцы

4. Прикройте банку с огурцами крышкой (не полностью) и оставьте на 2 дня при комнатной температуре. Далее храните огурцы в холодильнике.

Хрустящие малосольные огурцы

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