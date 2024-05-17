Если вы хотите приготовить очень просто и быстро маринованные огурцы, нужно знать, что огурцы перед приготовление нужно обязательно замочить в воде, тогда они будут хрустящими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных малосольных огурцов с чесноком и черным хлебом.

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Совет: черный хлеб в огурцы добавляют вместо уксуса, а еще он ускорит процесс брожения!

Ингредиенты:

1 кг огурцов

2 ст. л. с верхом каменной, нейодированной соли

1 пучок специй (листья вишни или смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа)

10-12 шт. черного перца горошком

5 шт. ароматного перца

1 литр воды

5-6 зубчиков чеснока

черный хлеб – кусочек

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, залейте прохладной водой и оставьте на 1-2 часа. Так вы получите идеальные хрустящие огурчики. Далее обрежьте их немного с обеих сторон.

2. Воду вскипятите, добавьте соль и перемешайте, пока она полностью не растворится.

3. На дно банки выложите половину зелени, добавьте перец, лавровый лист и очищенный чеснок. Плотно выложите огурцы, небольшой кусочек черного хлеба, сверху выложите оставшуюся зелень и залейте теплым рассолом до краев банки.

4. Прикройте банку с огурцами крышкой (не полностью) и оставьте на 2 дня при комнатной температуре. Далее храните огурцы в холодильнике.

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