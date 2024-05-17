Зачем в малосольные огурцы добавлять черный хлеб: делимся советами и рецептом
Если вы хотите приготовить очень просто и быстро маринованные огурцы, нужно знать, что огурцы перед приготовление нужно обязательно замочить в воде, тогда они будут хрустящими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных малосольных огурцов с чесноком и черным хлебом.
Совет: черный хлеб в огурцы добавляют вместо уксуса, а еще он ускорит процесс брожения!
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 2 ст. л. с верхом каменной, нейодированной соли
- 1 пучок специй (листья вишни или смородины, корень и листья хрена, соцветия укропа)
- 10-12 шт. черного перца горошком
- 5 шт. ароматного перца
- 1 литр воды
- 5-6 зубчиков чеснока
- черный хлеб – кусочек
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, залейте прохладной водой и оставьте на 1-2 часа. Так вы получите идеальные хрустящие огурчики. Далее обрежьте их немного с обеих сторон.
2. Воду вскипятите, добавьте соль и перемешайте, пока она полностью не растворится.
3. На дно банки выложите половину зелени, добавьте перец, лавровый лист и очищенный чеснок. Плотно выложите огурцы, небольшой кусочек черного хлеба, сверху выложите оставшуюся зелень и залейте теплым рассолом до краев банки.
4. Прикройте банку с огурцами крышкой (не полностью) и оставьте на 2 дня при комнатной температуре. Далее храните огурцы в холодильнике.
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