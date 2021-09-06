Зачем в СССР нужен был культ хлеба и гнилой капусты

Интересная тема, о которой я давно хотел написать большой пост - это Культ Хлеба в СССР . Многие из вас помнят отдельные фрагменты этого культа - практически во всех детских книжках вместе с остальной советской пропагандой обязательно был раздел и о хлебе. "Всему голова! "," Хлеб - наше богатство, береги его! "," Хлеба к обеду в меру бери! Хлеб - драгоценность, им не сори! " и так далее.

Что интересно - никто толком так и не объяснил, зачем в СССР нужен был этот культ. Я вижу в нём следовую реакцию "народничества", которое было популярно в империи России в конце XIX века - в литературе до 1850-60-х годов никакого особого пиитета к хлебу нет. Этот культ появился лишь в СССР и по-моему ставил своей целью навязать людям ещё один "высший авторитет", которому бы все поклонялись, пишет Максим Мирович в Facebook.

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И всё это очень хорошо доказывает тот факт, что СССР изнутри был вовсе не тем, чем старался казаться - вместе с "высокотехнологичными полётами в космос", которые не касались 99,99% населения (в отряде космонавтов за всю историю СССР побывало всего 120 человек) ) существовали какие-то странные культы и суеверия, которые касались намного большего числа людей.

Итак, в сегодняшнем посте - большой и интересный рассказ о Культе Хлеба в СССР.

Откуда взялся Культ Хлеба?

Для начала давайте подумаем, откуда возник столь примитивный культ, больше свойственный для каких-нибудь древних вождеств, а не для "развитой страны XX века", каковой считал себя СССР? С появлением мы более-менее разобрались - Культ Хлеба уходит корнями ещё в дореволюционное "народничество" - но там, скорее, было просто описание крестьянской жизни, но никакого "особого статуса" хлеб не имел. Отчего же такой культ возник и развивался в СССР?

Я бы выделил здесь два основных фактора. Во-первых, всё своё существование СССР жил достаточно плохо и бедно, который позволяет избежать голода и крестьянских бунтов. При царе у вас и этого бы не было "- как бы говорило оно.

Второй фактор также исходит от бедности, замешанной с советской пропагандой - советским гражданам с самого раннего детства преподносили всеобщую обеспеченность хлебомкак некое великое достижение великого государства. Детям подробно описывали процесс производства хлеба, использовали ломанные зерна хлеба, что преподносилось как что-то экстраординарное. Рядом ещё может быть изображение какого-нибудь дореволюционного мальчика с огрызком корки или голодающего пионер верил, что он живёт в лучшей в мире стране.

Навязывание Культа Хлеба.

Вместе с мёртвым дедом(который на самом деле не умер), Хлеб был для советского пионера ещё одним Высшим Авторитетом, который нужно было со всей религиозной открытостью впустить к себе в сердце и быть готовым ему поклоняться. Наподобие религиозного культа. Карой за непочитание культа хлеба был Голод и Война, а также всякие другие мелкие жизненные неудачи.

У культа хлеба были свои запреты - хлеб ни в коем случае нельзя было выбрасывать ни в каком виде, заплесневелые корки надлежало хранить в старой наволочке в шкафу или на балконе, и птицам его нельзя было крошить слишком много.

Культ хлеба подпитывался всякими детсткими книгами и журналами. Про культ хлеба обязательно писали всякие там Буквари и "Родные речи" , которые были по большому счёту пропагандистскими книжками. Можете проверить - откройте любое такое издание советских лет, и с вероятностью в 9 из 10 вы найдёте в такой книжке, хотя бы один-два разворота, посвящённые Культу:

А подробнее хотелось бы рассказать о журнале "Весёлые Картинки" за июль 1979 года, который целиком был посвящён Культу, и в котором Культ приобрёл свой оформленный и законченный вид. Созданное из стилизованных буханок и булочек созданное из стилизованных буханок и булочек устройство стало понятно уже с обложки.

Повествование о Культе Хлеба развивается по строгим канонам любого религиозного культа - сперва есть миф о Сотворении с участием Чуда:

Затем есть мантры и суры о радости и счастье , которые всегда приходят в тот край, где правит Божество:

Игра "Весёлый урожай" на следующих страницах показывает идеальный и гармоничный мир, в котором всё

подчинено. на горизонте. Справа напечатана Песнь Праведников Хлеба, а слева - изображен один из таких счастливцев, который уже попал в Хлебный Рай и теперь живёт в вечной ласкества.

А ещё дальше показан и ад, который ожидает всех ослушников. Ад создан по сказочными Андерсена "О девочке, которая наступила на хлеб" - с реальными картинками всех мук, что ожидают всех, кто ослушается Культа - "И оказалась Инге в зловонном подземелье у Ядовитой Старухи Болотницы", "И стала Инге истуканом. А по лицу ползали мухи с оторванными крыльями ".

Ну что, советский пионер, страшно уже? Поклонись-ка Хлебушку, поклонись-ка Доброму, а то и тебя ожидает такая же участь.

Культ хлеба и гнилая капуста.

Интересно, что все религиозные столпы Культа Хлеба сильно расходились с действительностью - как впрочем, это очень часто бывает в различных религиозных системах. На селе кислый "сельповский" хлеб нередко покупали на корм свиньям, остатки хлеба (особенно в городах) без зазрения совести выкидывали, также не считалось чем-то зазорным выбросить нетронутую буханку хлеба, чуть подернутую плесенью.

Практически не распространяли другие продукты - которые потом выбрасывали тоннами. Либо отправляли её перебирать всевозможные трудовые коллективы из НИИ и ВУЗов, что целиком обесценивало Культ Хлеба как попытка привить "уважение к продуктам" в целом - его не было. Был просто какой-то странный и бесполезный культ, который вместе с СССР канул в Лету.

А вы помните советский Культ Хлеба? Рассказывали вам учителя в школе что-то такое? Как вы относились к этому?

Напишите в комментарии, интересно)

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