Закарпатская паска с необычным ингредиентом: старинный рецепт от Лилии Цвет
Все христиане восточного обряда 24 апреля будут отмечать светлый праздник Пасхи. Символом которого является сдобное изделие – паска, которая символизирует Христа. Стоит отметить, что готовить паску можно по-разному, из разного теста, а также красиво украшать глазурью и разными съедобными украшениями. Как правило пекут ее в Чистый четверг или в субботу, обязательно произнося при этом молитву.
Кулинар Лилия Цвет поделилась на своем YouTube-канале старинным рецептом вкусной закарпатской паски, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Секрет от кулинара: чтобы паска не черствела, добавьте в тесто 1-2 ст. л. водки.
Ингредиенты:
Опара:
молоко – 1 л
дрожжи – 100 г
сахар – 2 ст. л.(от общего количества)
мука – 10 ст. л.(от общ. количества)
Тесто:
яйца – 5 шт.
масло 82% – 300 г
соль – 1 ч. л.
сахар – 300 г
ванильный сахар – 2 п. по 16 г
мед – 50 г
водка – 1 ст. л.
мука – 1 кг 900 г + 100 г
масло – 100 мл
сухофрукты – 500 г
Способ приготовления:
1. Опара: в миску налейте 1 литр теплого молока, туда же покрошите дрожжи и добавьте 2 ст. л. сахара и все тщательно перемешайте венчиком.
2. После добавьте 10 ст. л. муки и хорошо перемешайте, чтобы тесто было как жидкая сметана.
3. Миску с опарой накройте пищевой пленкой и так оставьте на 40 минут.
4. Сдоба: взбейте миксером яйца с сахаром, ванильным сахаром, солью, медом и растопленным сливочным маслом. Готовую сдобу влейте в опару и перемешайте.
5. Туда же всыпьте просеянную муку в три этапа и хорошо вымешайте, влейте водку и снова перемешайте.
6. После всыпьте еще муку, снова перемешайте и добавьте третью часть муки и хорошо вымешайте тесто руками около 15 минут.
7. Готовое тесто разделите на две части, переложите в две миски, смажьте растительным маслом, накройте миски пищевой пленкой и дайте ему подойти около 1 часа в теплом месте.
8. В готовое тесто добавьте сухофрукты, хорошо вымешайте и снова накройте накройте пленкой.
9. После тесто снова немного перемешайте и разложите в готовые формы. Но тестом они должны быть заполнены только на 1/3. В тесто обязательно посредине вставьте шпажку.
10. Из теста без изюма сделайте украшения, например, косичку, достаньте шпажку и сверху на паску выложите эти украшения из теста. Дайте паскам еще подойти.
11. Смажьте верх пасок желтком.
12. После поставьте их в разогретую духовку и выпекайте до готовности.
Можно таке сделать любую глазурь для пасок, из шоколада, белков, карамели.
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