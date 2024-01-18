Закарпатский бограч: невероятное блюдо с четырьмя видами мяса
Закарпатский бограч – это легендарное блюдо, популярное не только в этой области, но и в целом на западной Украине. Кстати, слово "бограч" с венгерского языка переводится как "котел". Дело в том, что это блюдо лучше готовить в котле на открытом огне. Только тогда бограч приобретет действительно аутентичный вкус.
Однако далеко не всегда есть возможность выехать на природу, разжечь костер и провести около него несколько часов по приготовлению бограчу. Поэтому это блюдо часто готовят дома в обычной кастрюле. Фудблогер с ником mil_alexx в Instagram поделился рецептом этого блюда. Он также добавил, что это самый вкусный бограч, который он когда-либо пробовал.
Ингредиенты для бограча
- Копченая свиная грудинка – 300 гр
- Охотничьи колбаски – 300 гр
- Свиные или телячьи ребра – 500 гр
- Свиная вырезка – 500 гр
- Морковь большая – 1 шт
- Помидоры – 400 гр (при нарезке добавить 1 с.л. сахара)
- Лук – 2 шт
- Картофель – 500 гр
- Сладкий перец – 250 гр
- Зелень петрушки и укропа – 1 пуч
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Копченая паприка – 2 ст.л.
- Мускатный орех – 1 ч.л.
- Перец чили – 1 ч.л.
- Соус Эрос Пишта – 1 ст.л.
- Масло растительное – 30мл
Ингредиенты для галушек
- Яйца – 1 шт
- Соль
- Мука – 70-80 гр
Способ приготовления
1. В кастрюлю вливаем масло, вбрасываем нарезанную грудинку, и обжариваем чтобы получились шкварки.
2. Добавляем нарезанный лук и копченый паприку. Постоянно помешиваем, чтобы паприка не подгорела. Обжариваем в течение 6-7 мин.
3. Добавляем нарезанные ребра и вырезку. Заливаем водой, а еще лучше бульоном (овощным или мясным), накрываем крышкой и на среднем огне готовим в течение часа.
4. Добавляем нарезанную морковь, картофель, перец, помидоры с сахаром, охотничьи колбаски, соль, перец и чили, томатную пасту и Эрос Пишта.
5. Залить водой и варить в течение 40 минут. Если вода выкипит – добавить еще.
6 Зелень добавить перед подачей.
Способ приготовления галушек
1. Яйцо разбить в миску и посолить.
2. Постоянно помешивая постепенно добавлять муку, пока не получится мягкое тесто.
3. От теста отщепить небольшие куски. Это и будут клецки. Однако добавлять их к богачу совсем не обязательно.
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