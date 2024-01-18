Закарпатский бограч – это легендарное блюдо, популярное не только в этой области, но и в целом на западной Украине. Кстати, слово "бограч" с венгерского языка переводится как "котел". Дело в том, что это блюдо лучше готовить в котле на открытом огне. Только тогда бограч приобретет действительно аутентичный вкус.

Однако далеко не всегда есть возможность выехать на природу, разжечь костер и провести около него несколько часов по приготовлению бограчу. Поэтому это блюдо часто готовят дома в обычной кастрюле. Фудблогер с ником mil_alexx в Instagram поделился рецептом этого блюда. Он также добавил, что это самый вкусный бограч, который он когда-либо пробовал.

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Ингредиенты для бограча

Копченая свиная грудинка – 300 гр

Охотничьи колбаски – 300 гр

Свиные или телячьи ребра – 500 гр

Свиная вырезка – 500 гр

Морковь большая – 1 шт

Помидоры – 400 гр (при нарезке добавить 1 с.л. сахара)

Лук – 2 шт

Картофель – 500 гр

Сладкий перец – 250 гр

Зелень петрушки и укропа – 1 пуч

Томатная паста – 2 ст.л.

Соль

Перец

Копченая паприка – 2 ст.л.

Мускатный орех – 1 ч.л.

Перец чили – 1 ч.л.

Соус Эрос Пишта – 1 ст.л.

Масло растительное – 30мл

Ингредиенты для галушек

Яйца – 1 шт

Соль

Мука – 70-80 гр

Способ приготовления

1. В кастрюлю вливаем масло, вбрасываем нарезанную грудинку, и обжариваем чтобы получились шкварки.

2. Добавляем нарезанный лук и копченый паприку. Постоянно помешиваем, чтобы паприка не подгорела. Обжариваем в течение 6-7 мин.

3. Добавляем нарезанные ребра и вырезку. Заливаем водой, а еще лучше бульоном (овощным или мясным), накрываем крышкой и на среднем огне готовим в течение часа.

4. Добавляем нарезанную морковь, картофель, перец, помидоры с сахаром, охотничьи колбаски, соль, перец и чили, томатную пасту и Эрос Пишта.

5. Залить водой и варить в течение 40 минут. Если вода выкипит – добавить еще.

6 Зелень добавить перед подачей.

Способ приготовления галушек

1. Яйцо разбить в миску и посолить.

2. Постоянно помешивая постепенно добавлять муку, пока не получится мягкое тесто.

3. От теста отщепить небольшие куски. Это и будут клецки. Однако добавлять их к богачу совсем не обязательно.

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