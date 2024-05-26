Закуска из авокадо: яркое и простое весеннее блюдо
Если вы хотите приготовить закуску из авокадо, которая будет не только вкусна, но и очень красива, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. Блюдо готовится элементарно, и обладает необыкновенным вкусом. А благодаря своему насыщенному зеленому цвету создаст настоящее весеннее настроение.
Как приготовить закуску из авокадо, которая точно придется по вкусу всем, знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, что нужно добавить в авокадо, чтобы это блюдо поражало своим вкусом.
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт
- Фелата – 100 гр
- Оливковое масло – 50 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Сок лимона – ½ шт
- зеленый лук
- Укроп
- Базилик
Ингредиенты для подачи
- Укроп
- Масло
- Томаты сушеные
- Сушеный лук
Способ приготовления
1. Авокадо очистить и освободить от косточки.
2. Выложить все ингредиенты в чашу блендера и взбить до однородности.
4. Выложить в тарелку, полить растительным маслом и добавить зелень, сушеные томаты и лук.
5. Идеально будет смаковать с черным хлебом, поджаренным на гриле.
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