Закуска из авокадо: яркое и простое весеннее блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Закуска из авокадо: яркое и простое весеннее блюдо

Если вы хотите приготовить закуску из авокадо, которая будет не только вкусна, но и очень красива, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. Блюдо готовится элементарно, и обладает необыкновенным вкусом. А благодаря своему насыщенному зеленому цвету создаст настоящее весеннее настроение.

Как приготовить закуску из авокадо, которая точно придется по вкусу всем, знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, что нужно добавить в авокадо, чтобы это блюдо поражало своим вкусом.

Закуска из авокадо: яркое и простое весеннее блюдо

Ингредиенты

  • Авокадо – 1 шт
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  • Фелата – 100 гр
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Мед – 1 ч.л.
  • Сок лимона – ½ шт
  • зеленый лук
  • Укроп
  • Базилик

Ингредиенты для подачи

  • Укроп
  • Масло
  • Томаты сушеные
  • Сушеный лук

Способ приготовления

1. Авокадо очистить и освободить от косточки.

2. Выложить все ингредиенты в чашу блендера и взбить до однородности.

Закуска из авокадо: яркое и простое весеннее блюдо

4. Выложить в тарелку, полить растительным маслом и добавить зелень, сушеные томаты и лук.

Закуска из авокадо: яркое и простое весеннее блюдо

5. Идеально будет смаковать с черным хлебом, поджаренным на гриле.

Закуска из авокадо: яркое и простое весеннее блюдо

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