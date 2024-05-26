Если вы хотите приготовить закуску из авокадо, которая будет не только вкусна, но и очень красива, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. Блюдо готовится элементарно, и обладает необыкновенным вкусом. А благодаря своему насыщенному зеленому цвету создаст настоящее весеннее настроение.

Как приготовить закуску из авокадо, которая точно придется по вкусу всем, знает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, что нужно добавить в авокадо, чтобы это блюдо поражало своим вкусом.

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт

Видео дня

Фелата – 100 гр

Оливковое масло – 50 мл

Мед – 1 ч.л.

Сок лимона – ½ шт

зеленый лук

Укроп

Базилик

Ингредиенты для подачи

Укроп

Масло

Томаты сушеные

Сушеный лук

Способ приготовления

1. Авокадо очистить и освободить от косточки.

2. Выложить все ингредиенты в чашу блендера и взбить до однородности.

4. Выложить в тарелку, полить растительным маслом и добавить зелень, сушеные томаты и лук.

5. Идеально будет смаковать с черным хлебом, поджаренным на гриле.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: