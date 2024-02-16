Закуска из готового слоеного теста с сыром камамбер: как оригинально подать на стол
Если вы обожаете сыр, то блюдо, которое приготовила известная шеф-повар Татьяна Литвинова, точно придется вам по вкусу.
В своем Instagram она опубликовала рецепт идеальной закуски. Она не только легко и быстро готовится, но выглядит очень оригинально.
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр
- Соус песто
- Камамбер – 1 головка
Способ приготовления
1.Слоеное дрожжевое тесто размораживаем и раскатываем из него два круга одинакового диаметра.
2. Один круг выкладываем на застеленный пергаментом противень и смазываем соусом песто не доходя 1 см до края теста.
3. Ровно по центру выкладываем головку сыра камамбер.
4. Накрываем второй половиной теста.
5. Закрепляем края теста с помощью вилки.
6. Разрезаем тесто не задев сыр на 8 равных частей.
7. Каждую часть дважды закручиваем вокруг своей оси.
8. Смазываем желтком тесто, присыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 25-30 минут при 200 градусах.
9. Достаем блюдо, срезаем верхушку из сыра, отрываем палочку от теста. Втыкаем ее в сыр и пробуем.
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