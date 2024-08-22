Закуска из кабачков с вкусной начинкой: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусного рагу, закусок, а также икры. Еще их можно фаршировать, тушить в сметане и консервировать.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с вкусной начинкой из помидоров, сыра и майонеза.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • кабачки
  • яйца
  • панировочные сухари
  • соль, перец
  • чеснок
  • мука
  • масло для жарки
  • помидоры
  • сыр твердый
  • майонез или йогурт

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кольцами, посолите, добавьте тертый чеснок.

Кабачки с солью и чесноком

2. Взбейте яйца с солью, обмокните кабачки в муку, далее в яйцо и панировочные сухари. Пожарьте кабачки, выложите на бумажное полотенце.

Кляр для кабачков

3. Порежьте помидоры мелким кубиком, добавьте тертый твердый сыр, майонез, соль, перец, перемешайте.

Начинка для кабачков

4. Смажьте кабачки.

Готовая закуска

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