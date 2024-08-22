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Закуска из кабачков с вкусной начинкой: рецепт блюда за 5 минут
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусного рагу, закусок, а также икры. Еще их можно фаршировать, тушить в сметане и консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с вкусной начинкой из помидоров, сыра и майонеза.
Ингредиенты:
- кабачки
- яйца
- панировочные сухари
- соль, перец
- чеснок
- мука
- масло для жарки
- помидоры
- сыр твердый
- майонез или йогурт
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кольцами, посолите, добавьте тертый чеснок.
2. Взбейте яйца с солью, обмокните кабачки в муку, далее в яйцо и панировочные сухари. Пожарьте кабачки, выложите на бумажное полотенце.
3. Порежьте помидоры мелким кубиком, добавьте тертый твердый сыр, майонез, соль, перец, перемешайте.
4. Смажьте кабачки.
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