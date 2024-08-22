Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусного рагу, закусок, а также икры. Еще их можно фаршировать, тушить в сметане и консервировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с вкусной начинкой из помидоров, сыра и майонеза.

Ингредиенты:

кабачки

яйца

панировочные сухари

соль, перец

чеснок

мука

масло для жарки

помидоры

сыр твердый

майонез или йогурт

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кольцами, посолите, добавьте тертый чеснок.

2. Взбейте яйца с солью, обмокните кабачки в муку, далее в яйцо и панировочные сухари. Пожарьте кабачки, выложите на бумажное полотенце.

3. Порежьте помидоры мелким кубиком, добавьте тертый твердый сыр, майонез, соль, перец, перемешайте.

4. Смажьте кабачки.

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