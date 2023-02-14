Видео дня
Закуска из крабовых палочек за 10 минут: что добавить для яркого вкуса
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, а также намазок на хлеб. Еще крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных начинок для тарталеток и лаваша.
Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- Плавленый сыр – 3 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Крабовые палочки – 7-10 шт.
Способ приготовления:
1. Плавленые сырки и отваренные яйца натрите на мелкой терке, добавьте выдавленный через пресс чеснок.
2. В полученную смесь добавьте майонез и хорошо вымешайте.
3. Замороженные крабовые палочки натрите на мелкой терке.
4. Мокрыми руками сформируйте шарики и обваляйте в стружке из крабовых палочек.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную намазку из крабовых палочек за 5 минут.