Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, а также намазок на хлеб. Еще крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных начинок для тарталеток и лаваша.

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

Плавленый сыр – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Крабовые палочки – 7-10 шт.

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Способ приготовления:

1. Плавленые сырки и отваренные яйца натрите на мелкой терке, добавьте выдавленный через пресс чеснок.

2. В полученную смесь добавьте майонез и хорошо вымешайте.

3. Замороженные крабовые палочки натрите на мелкой терке.

4. Мокрыми руками сформируйте шарики и обваляйте в стружке из крабовых палочек.

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