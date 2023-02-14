Закуска из крабовых палочек за 10 минут: что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, а также намазок на хлеб. Еще крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных начинок для тарталеток и лаваша. 

Крабовые палочки для приготовления закуски

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с плавленным сыром и чесноком. 

Ингредиенты:

  • Плавленый сыр – 3 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез – 2 ст. л. 
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Крабовые палочки – 7-10 шт.
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Способ приготовления:

1. Плавленые сырки и отваренные яйца натрите на мелкой терке, добавьте выдавленный через пресс чеснок.

Плавленный сыр с чесноком

2. В полученную смесь добавьте майонез и хорошо вымешайте. 

3. Замороженные крабовые палочки натрите на мелкой терке.

Приготовление закуски

4. Мокрыми руками сформируйте шарики и обваляйте в стружке из крабовых палочек.

Готовая закуска

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную намазку из крабовых палочек за 5 минут. 

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