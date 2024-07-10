Закуска из крем-сыра на скорую руку: понадобятся всего три ингредиента
Закуска из крем-сыра, готовящаяся на скорую руку – это очень вкусное блюдо, которое должен попробовать каждый, сочетая его с хрустящим тостом или багетом.
Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как правильно приготовить и красиво подать эту закуску. Оказывается, понадобятся всего три ингредиента.
Ингредиенты
- Крем-сыр – 200 гр
- Смесь орехов и сухофруктов – 100 гр.
- зеленый лук
- Мед
Способ приготовления
1. Орехи и сухофрукты измельчаем ножом на небольшие куски.
2. Зелень мелко шинкуем.
3. В отдельную посуду выкладываем крем-сыр, добавляем лук и 1/3 смеси орехов и сухофруктов.
4. С помощью пищевой пленки формируем рулет и отправляем в холодильник на 30 минут.
5. Обкатываем рулет в оставшейся смеси орехов и сухофруктов и поливаем медом.
6. Прекрасно смакует с жареными тостами.
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