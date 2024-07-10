Закуска из крем-сыра, готовящаяся на скорую руку – это очень вкусное блюдо, которое должен попробовать каждый, сочетая его с хрустящим тостом или багетом.

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Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как правильно приготовить и красиво подать эту закуску. Оказывается, понадобятся всего три ингредиента.

Ингредиенты

Крем-сыр – 200 гр

Смесь орехов и сухофруктов – 100 гр.

зеленый лук

Мед

Способ приготовления

1. Орехи и сухофрукты измельчаем ножом на небольшие куски.

2. Зелень мелко шинкуем.

3. В отдельную посуду выкладываем крем-сыр, добавляем лук и 1/3 смеси орехов и сухофруктов.

4. С помощью пищевой пленки формируем рулет и отправляем в холодильник на 30 минут.

5. Обкатываем рулет в оставшейся смеси орехов и сухофруктов и поливаем медом.

6. Прекрасно смакует с жареными тостами.

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