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Закуска из лаваша с крабовыми палочками и сыром за 15 минут: для праздничного стола и на каждый день
Закуски можно готовить из любых продуктов. Идеальной основой будет лаваш, а для начинок можно использовать крабовые палочки, любой сыр, вареные яйца, зелень, овощи, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша с крабовыми палочками, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- крабовые палочки – 180 г
- яйца – 4 шт.
- сыр твердый – 80 г
- огурец – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, натертые на крупной терке яйца, огурец и сыр.
2. Добавьте выдавленный зубчик чеснока, заправьте майонезом, хорошо перемешайте.
3. Один лаваш смажьте намазкой, другим накройте. Сверните в рулет, оставьте на 20 минут и нарежьте.
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