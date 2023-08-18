Закуска из лаваша с крабовыми палочками и сыром за 15 минут: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
330
Рецепт блюда

Закуски можно готовить из любых продуктов. Идеальной основой будет лаваш, а для начинок можно использовать крабовые палочки, любой сыр, вареные яйца, зелень, овощи, креветки.

Вкусный закусочный рулет из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша с крабовыми палочками, который готовится 10 минут.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • крабовые палочки – 180 г
  • яйца – 4 шт.
  • сыр твердый – 80 г
  • огурец – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, натертые на крупной терке яйца, огурец и сыр.

Крабовые палочки и сыр

2. Добавьте выдавленный зубчик чеснока, заправьте майонезом, хорошо перемешайте.

Начинка для блюда

3. Один лаваш смажьте намазкой, другим накройте. Сверните в рулет, оставьте на 20 минут и нарежьте.

Готовый рулет из лаваша

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