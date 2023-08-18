Закуски можно готовить из любых продуктов. Идеальной основой будет лаваш, а для начинок можно использовать крабовые палочки, любой сыр, вареные яйца, зелень, овощи, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша с крабовыми палочками, который готовится 10 минут.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

крабовые палочки – 180 г

яйца – 4 шт.

сыр твердый – 80 г

огурец – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

майонез – 2-3 ст. л.

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, натертые на крупной терке яйца, огурец и сыр.

2. Добавьте выдавленный зубчик чеснока, заправьте майонезом, хорошо перемешайте.

3. Один лаваш смажьте намазкой, другим накройте. Сверните в рулет, оставьте на 20 минут и нарежьте.

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