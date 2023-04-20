Закуска из лаваша с крабовыми палочками, овощами и сыром: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пирогов, лазаньи. Еще из лаваша можно сделать десерты, пиццу, шаурму

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша с крабовыми палочками с яйцами и твердым сыром. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт. 
  • крабовые палочки – 180 г
  • яйца – 4 шт. 
  • сыр твердый – 80 г
  • огурец – 1 шт. 
  • чеснок – 1-2 зуб. 
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  • майонез – 2-3 ст. л. 
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, натертые на крупной терке яйца, огурец и сыр. 

Начинка для лаваша

2. Добавьте выдавленный чеснок, заправьте майонезом и хорошо перемешайте. 

Что добавить в начинку для пикантности

3. Один лаваш смажьте начинкой и накройте сверху другим лавашом. 

Приготовление закуски из лаваша

4. Закрутите в рулет, оставляем на 20 минут и нарежьте. 

Готовая закуска

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