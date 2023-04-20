Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пирогов, лазаньи. Еще из лаваша можно сделать десерты, пиццу, шаурму.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша с крабовыми палочками с яйцами и твердым сыром.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

крабовые палочки – 180 г

яйца – 4 шт.

сыр твердый – 80 г

огурец – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

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майонез – 2-3 ст. л.

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, натертые на крупной терке яйца, огурец и сыр.

2. Добавьте выдавленный чеснок, заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

3. Один лаваш смажьте начинкой и накройте сверху другим лавашом.

4. Закрутите в рулет, оставляем на 20 минут и нарежьте.

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