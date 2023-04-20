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Закуска из лаваша с крабовыми палочками, овощами и сыром: готовится блюдо 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления закусок, пирогов, лазаньи. Еще из лаваша можно сделать десерты, пиццу, шаурму.
Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша с крабовыми палочками с яйцами и твердым сыром.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- крабовые палочки – 180 г
- яйца – 4 шт.
- сыр твердый – 80 г
- огурец – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, натертые на крупной терке яйца, огурец и сыр.
2. Добавьте выдавленный чеснок, заправьте майонезом и хорошо перемешайте.
3. Один лаваш смажьте начинкой и накройте сверху другим лавашом.
4. Закрутите в рулет, оставляем на 20 минут и нарежьте.
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