Закуска из лаваша с овощами и крабовыми палочками за 10 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов с соленой и сладкой начинкой. Еще готовить из него можно вкусную лазанью, трубочки. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с вкусной начинкой из огурца, моркови по-корейски и крабовыми палочками.

Рецепт закуски
Видео дня

Ингредиенты:

  • лаваш
  • молодая капуста
  • морковь по-корейски
  • огурец
  • сыр
  • крабовые палочки

Для соуса:

  • белый йогурт
  • майонез
  • укроп

Способ приготовления:

1. Разверните лаваш. Смажьте сверху соусом.

Приготовление закуски

2. Порежьте мелко капусту, огурцы ломтиками, сыр и крабовые палочки.

Закуска из лаваша с крабовыми палочками

3. Выложите на лаваш сверху капусту, огурцы, морковь по-корейски, крабовые палочки, сыр. Сверните в рол, поджарьте на гриле с двух сторон до золотистости.

Готовая закуска

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты