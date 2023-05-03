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Закуска из лаваша с овощами и крабовыми палочками за 10 минут: простой рецепт
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов с соленой и сладкой начинкой. Еще готовить из него можно вкусную лазанью, трубочки.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с вкусной начинкой из огурца, моркови по-корейски и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- лаваш
- молодая капуста
- морковь по-корейски
- огурец
- сыр
- крабовые палочки
Для соуса:
- белый йогурт
- майонез
- укроп
Способ приготовления:
1. Разверните лаваш. Смажьте сверху соусом.
2. Порежьте мелко капусту, огурцы ломтиками, сыр и крабовые палочки.
3. Выложите на лаваш сверху капусту, огурцы, морковь по-корейски, крабовые палочки, сыр. Сверните в рол, поджарьте на гриле с двух сторон до золотистости.
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