Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов с соленой и сладкой начинкой. Еще готовить из него можно вкусную лазанью, трубочки.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с вкусной начинкой из огурца, моркови по-корейски и крабовыми палочками.

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Ингредиенты:

лаваш

молодая капуста

морковь по-корейски

огурец

сыр

крабовые палочки

Для соуса:

белый йогурт

майонез

укроп

Способ приготовления:

1. Разверните лаваш. Смажьте сверху соусом.

2. Порежьте мелко капусту, огурцы ломтиками, сыр и крабовые палочки.

3. Выложите на лаваш сверху капусту, огурцы, морковь по-корейски, крабовые палочки, сыр. Сверните в рол, поджарьте на гриле с двух сторон до золотистости.

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