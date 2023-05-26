Если вы хотите быстро приготовить вкусную и сытную закуску, используйте для этого лаваш. Для начинки можно использовать любые ингредиенты: консервы, любой сыр, зелень, овощи, майонез.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецепт вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками, плавленным сыром и яйцами.

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Ингредиенты:

большое письмо армянского лаваша – 1 шт.

крабовые палочки – 200 г

плавленый сырок – 2 шт.

яйца – 2 шт.

укроп – 1 пучок

чеснок – 2 зуб.

крем творог – 3 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте сыр и сметану. Нарежьте мелко зелень, добавьте в творог. Туда же выдавите чеснок и посолите, перемешайте. Плавленые сырки натрите на мелкой терке, добавьте в соус, перемешайте.

2. Яйца отварите, натрите на мелкой терке. Крабовые палочки тоже натрите на мелкой терке.

3. Разложенный лист лаваша намажьте соусом, посыпьте вареными яйцами, затем крабовыми палочками, туго сверните.

4. Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Порежьте кольцами и можно подавать.

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