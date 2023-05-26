Закуска из лаваша с вкусной начинкой из крабовых палочек, сыра и яиц: готовится 10 минут
Если вы хотите быстро приготовить вкусную и сытную закуску, используйте для этого лаваш. Для начинки можно использовать любые ингредиенты: консервы, любой сыр, зелень, овощи, майонез.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецепт вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками, плавленным сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- большое письмо армянского лаваша – 1 шт.
- крабовые палочки – 200 г
- плавленый сырок – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- укроп – 1 пучок
- чеснок – 2 зуб.
- крем творог – 3 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте сыр и сметану. Нарежьте мелко зелень, добавьте в творог. Туда же выдавите чеснок и посолите, перемешайте. Плавленые сырки натрите на мелкой терке, добавьте в соус, перемешайте.
2. Яйца отварите, натрите на мелкой терке. Крабовые палочки тоже натрите на мелкой терке.
3. Разложенный лист лаваша намажьте соусом, посыпьте вареными яйцами, затем крабовыми палочками, туго сверните.
4. Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Порежьте кольцами и можно подавать.
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