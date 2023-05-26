Закуска из лаваша с вкусной начинкой из крабовых палочек, сыра и яиц: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Рецепт закуски

Если вы хотите быстро приготовить вкусную и сытную закуску, используйте для этого лаваш. Для начинки можно использовать любые ингредиенты: консервы, любой сыр, зелень, овощи, майонез. 

Как приготовить вкусную закуску из лаваша

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецепт вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками, плавленным сыром и яйцами. 

Рецепт рулета
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Ингредиенты:

  • большое письмо армянского лаваша – 1 шт. 
  • крабовые палочки – 200 г
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • укроп – 1 пучок
  • чеснок – 2 зуб. 
  • крем творог – 3 ст. л.
  • сметана – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте сыр и сметану. Нарежьте мелко зелень, добавьте в творог. Туда же выдавите чеснок и посолите, перемешайте. Плавленые сырки натрите на мелкой терке, добавьте в соус, перемешайте. 

Соус для блюда

2. Яйца отварите, натрите на мелкой терке. Крабовые палочки тоже натрите на мелкой терке.

Вареные яйца

3. Разложенный лист лаваша намажьте соусом, посыпьте вареными яйцами, затем крабовыми палочками, туго сверните. 

Лаваш с крабовыми палочками

4. Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Порежьте кольцами и можно подавать. 

Готовый рулет

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