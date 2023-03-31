Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску для праздничного стола, выбирайте для этого простые продукты, например, лаваш, огурец, а для начинки – рыбу, консервы, сыр, яйца, зелень.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из свежего огурца с начинкой из рыбы с сыром.

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Ингредиенты:

Огурец

Слабосоленая рыба

Плавленый сыр

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурец нарежьте овощечисткой.

2. Рыбу порежьте на мелкие кубики и смешайте с плавленым сыром, добавьте измельченную зелень, все перемешайте.

3. Выложите начинку на огурец и сверните в рулетик.

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