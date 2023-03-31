Закуска из огурца с вкусной начинкой за 5 минут: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт закуски из огурца и рыбы

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску для праздничного стола, выбирайте для этого простые продукты, например, лаваш, огурец, а для начинки – рыбу, консервы, сыр, яйца, зелень. 

Закусочный рулет

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из свежего огурца с начинкой из рыбы с сыром. 

Рецепт закуски
Видео дня

Ингредиенты:

  • Огурец
  • Слабосоленая рыба
  • Плавленый сыр
  • Зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурец нарежьте овощечисткой.

Свежие огурцы

2. Рыбу порежьте на мелкие кубики и смешайте с плавленым сыром, добавьте измельченную зелень, все перемешайте.

Красная рыба 

3. Выложите начинку на огурец и сверните в рулетик.

Готовое блюдо

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