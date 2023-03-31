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Закуска из огурца с вкусной начинкой за 5 минут: делимся самым простым рецептом
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску для праздничного стола, выбирайте для этого простые продукты, например, лаваш, огурец, а для начинки – рыбу, консервы, сыр, яйца, зелень.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов из свежего огурца с начинкой из рыбы с сыром.
Ингредиенты:
- Огурец
- Слабосоленая рыба
- Плавленый сыр
- Зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурец нарежьте овощечисткой.
2. Рыбу порежьте на мелкие кубики и смешайте с плавленым сыром, добавьте измельченную зелень, все перемешайте.
3. Выложите начинку на огурец и сверните в рулетик.
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