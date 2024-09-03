Закуска из помидоров за 5 минут: как приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Помидоры можно очень вкусно мариновать, консервировать и квасить на зиму. Еще их них получатся очень вкусные салаты, соусы, закуски и сок. 

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Закуска из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром, куриным филе и зеленью. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • помидоры 3 шт.
  • яйца 2 шт.
  • куриное филе 1 шт. 
  • твердый творог 80 г
  • майонез по вкусу
  • чеснок 1-2 зубчика
  • соль, перец по вкусу
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Помидоры порежьте слайсами.

Свежие помидоры

2. Куриное филе сварите или запеките, порежьте кубиком, натрите сыр, чеснок, соль, перец майонез и перемешайте.

Начинка для помидоров

3. Выложите намазку на помидор и можно есть. 

Готовая закуска

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