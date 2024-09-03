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Закуска из помидоров за 5 минут: как приготовить
Помидоры можно очень вкусно мариновать, консервировать и квасить на зиму. Еще их них получатся очень вкусные салаты, соусы, закуски и сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром, куриным филе и зеленью.
Ингредиенты:
- помидоры 3 шт.
- яйца 2 шт.
- куриное филе 1 шт.
- твердый творог 80 г
- майонез по вкусу
- чеснок 1-2 зубчика
- соль, перец по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте слайсами.
2. Куриное филе сварите или запеките, порежьте кубиком, натрите сыр, чеснок, соль, перец майонез и перемешайте.
3. Выложите намазку на помидор и можно есть.
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