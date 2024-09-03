Закуска из помидоров

Помидоры можно очень вкусно мариновать, консервировать и квасить на зиму. Еще их них получатся очень вкусные салаты, соусы, закуски и сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром, куриным филе и зеленью.

Ингредиенты:

помидоры 3 шт.

яйца 2 шт.

куриное филе 1 шт.

твердый творог 80 г

майонез по вкусу

чеснок 1-2 зубчика

соль, перец по вкусу

зелень

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте слайсами.

2. Куриное филе сварите или запеките, порежьте кубиком, натрите сыр, чеснок, соль, перец майонез и перемешайте.

3. Выложите намазку на помидор и можно есть.

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