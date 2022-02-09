Закуска из свеклы, как во времена СССР: как приготовить витаминное блюдо
В времена СССР такая закуска была лучше любых бутербродных намазок. Все нужные ингредиенты всегда под рукой и времени на приготовление тратится максимально мало. Это блюдо из свеклы идеально подходит и для праздничного стола, и для обычного перекуса. Особенно в зимний период, когда наш организм нуждается в витаминах, которыми богата свекла.
Идея приготовления закуски опубликована на странице menuofday в Instagram.
Ингредиенты:
свекла – 6-8 шт
лук – 2-4 шт
майонез – 1 ст.л
масло для жарки
соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить.
2. Почистить, мелко натереть.
3. Отжать лишний сок.
4. Лук измельчить.
5. Обжарить на растительном масле до мягкости.
6. Добавить свеклу и тушить еще 5-10 минут.
7. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
8. Все перемешать.
9. Жарить еще 5 минут.
10. Можно есть в горячем и холодном виде.
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