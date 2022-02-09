Закуска из свеклы, как во времена СССР: как приготовить витаминное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Закуска из свеклы, как во времена СССР: как приготовить витаминное блюдо

В времена СССР такая закуска была лучше любых бутербродных намазок. Все нужные ингредиенты всегда под рукой и времени на приготовление тратится максимально мало. Это блюдо из свеклы идеально подходит и для праздничного стола, и для обычного перекуса. Особенно в зимний период, когда наш организм нуждается в витаминах, которыми богата свекла.

Идея приготовления закуски опубликована на странице menuofday в Instagram.

Как приготовить закуску из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 6-8 шт

  • лук – 2-4 шт

  • майонез – 1 ст.л

  • масло для жарки

  • соль и перец – по вкусу

Измельчение свеклы
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Способ приготовления:

1. Свеклу отварить.

2. Почистить, мелко натереть.

3. Отжать лишний сок.

Измельчение лука

4. Лук измельчить.

5. Обжарить на растительном масле до мягкости.

6. Добавить свеклу и тушить еще 5-10 минут.

Жарение овощей

7. Заправить майонезом, посолить и поперчить.

8. Все перемешать.

9. Жарить еще 5 минут.

Добавление майонезной заправки

10. Можно есть в горячем и холодном виде.

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