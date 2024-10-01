Закуска из запеченного перца: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Закуска из запеченного перца: рецепт блюда для праздничного стола

Сладкий перец – идеальный овощ для полезных и вкусных салатов. Еще из них можно готовить вкусные теплые и холодные закуски, намазки, соусы.

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Что приготовить из сладкого перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца с оливками, чесноком и зеленью.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 4 красных перца
  • черные оливки (разрезанные пополам)
  • 1/4 фиолетовой луковицы
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 чайные ложки яблочного уксуса или сока лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • соль по вкусу
  • 20 граммов петрушки
  • базилик (зеленый/фиолетовый) по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Поместите перцы на противень и запекайте в течение 40 минут.

Запеченный перец

2️. После переложите их в миску, накройте пленкой и дайте постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.

Как быстро почистить перец

3. Очистите перцы от кожуры и удалите семена. Нарежьте их произвольно.

Перец для закуски

4️. Добавьте к нарезанным перцам разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.

Специи и масло для блюда

5️. Смешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник минимум на 30 минут.

Готовая закуска

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