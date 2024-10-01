Сладкий перец – идеальный овощ для полезных и вкусных салатов. Еще из них можно готовить вкусные теплые и холодные закуски, намазки, соусы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца с оливками, чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

4 красных перца

черные оливки (разрезанные пополам)

1/4 фиолетовой луковицы

2 столовые ложки растительного масла

2 чайные ложки яблочного уксуса или сока лимона

2 зубчика чеснока

соль по вкусу

20 граммов петрушки

базилик (зеленый/фиолетовый) по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Поместите перцы на противень и запекайте в течение 40 минут.

2️. После переложите их в миску, накройте пленкой и дайте постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.

3. Очистите перцы от кожуры и удалите семена. Нарежьте их произвольно.

4️. Добавьте к нарезанным перцам разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.

5️. Смешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник минимум на 30 минут.

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