Закуска из запеченного перца: рецепт блюда для праздничного стола
Сладкий перец – идеальный овощ для полезных и вкусных салатов. Еще из них можно готовить вкусные теплые и холодные закуски, намазки, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца с оливками, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- 4 красных перца
- черные оливки (разрезанные пополам)
- 1/4 фиолетовой луковицы
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 чайные ложки яблочного уксуса или сока лимона
- 2 зубчика чеснока
- соль по вкусу
- 20 граммов петрушки
- базилик (зеленый/фиолетовый) по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Поместите перцы на противень и запекайте в течение 40 минут.
2️. После переложите их в миску, накройте пленкой и дайте постоять 10 минут, чтобы кожура легко снималась.
3. Очистите перцы от кожуры и удалите семена. Нарежьте их произвольно.
4️. Добавьте к нарезанным перцам разрезанные пополам оливки, нарезанную четверть луковицы, масло, яблочный уксус или сок лимона, измельченный чеснок, соль, петрушку и базилик.
5️. Смешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник минимум на 30 минут.
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