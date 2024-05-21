Сезон шашлыков в самом разгаре. А к шашлыкам, как известно, идеально подходят овощи. Если уж хозяйки занялись маринованием мяса к шашлыкам, то почему бы не сделать то же самое и с овощами?

Именно так подумала фудблогер с ником ann and food. В своем Instagram она рассказала, как приготовить маринованные помидоры и потратить на это всего 5 минут.

Ингредиенты

Помидоры – 400 гр

Чеснок – 2 зуб

Лук фиолетовый – 1 шт

Базилик

Видео дня

Ингредиенты для маринада

Оливковое масло – 3 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Помидоры нарезаем половинками. Если большие – четвертинками.

2. Лук режем полукольцами и добавляем в помидоры.

3. В отдельной емкости соединяем все ингредиенты маринада и хорошо перемешиваем.

4. Заправляем помидоры маринадом, добавляем свежий базилик и перемешиваем.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты маринованных овощей: