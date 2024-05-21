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Маринованные помидоры за 5 мин: идеальная закуска к шашлыку
Сезон шашлыков в самом разгаре. А к шашлыкам, как известно, идеально подходят овощи. Если уж хозяйки занялись маринованием мяса к шашлыкам, то почему бы не сделать то же самое и с овощами?
Именно так подумала фудблогер с ником ann and food. В своем Instagram она рассказала, как приготовить маринованные помидоры и потратить на это всего 5 минут.
Ингредиенты
- Помидоры – 400 гр
- Чеснок – 2 зуб
- Лук фиолетовый – 1 шт
- Базилик
Ингредиенты для маринада
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Помидоры нарезаем половинками. Если большие – четвертинками.
2. Лук режем полукольцами и добавляем в помидоры.
3. В отдельной емкости соединяем все ингредиенты маринада и хорошо перемешиваем.
4. Заправляем помидоры маринадом, добавляем свежий базилик и перемешиваем.
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