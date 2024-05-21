Маринованные помидоры за 5 мин: идеальная закуска к шашлыку

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Маринованные помидоры за 5 мин: идеальная закуска к шашлыку

Сезон шашлыков в самом разгаре. А к шашлыкам, как известно, идеально подходят овощи. Если уж хозяйки занялись маринованием мяса к шашлыкам, то почему бы не сделать то же самое и с овощами?

Именно так подумала фудблогер с ником ann and food. В своем Instagram она рассказала, как приготовить маринованные помидоры и потратить на это всего 5 минут.

Маринованные помидоры за 5 мин: идеальная закуска к шашлыку

Ингредиенты

  • Помидоры – 400 гр
  • Чеснок – 2 зуб
  • Лук фиолетовый – 1 шт
  • Базилик
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Ингредиенты для маринада

  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Помидоры нарезаем половинками. Если большие – четвертинками.

Маринованные помидоры за 5 мин: идеальная закуска к шашлыку

2. Лук режем полукольцами и добавляем в помидоры.

3. В отдельной емкости соединяем все ингредиенты маринада и хорошо перемешиваем.

Маринованные помидоры за 5 мин: идеальная закуска к шашлыку

4. Заправляем помидоры маринадом, добавляем свежий базилик и перемешиваем.

Маринованные помидоры за 5 мин: идеальная закуска к шашлыку

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