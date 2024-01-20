Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

Вы точно еще не ели такую закуску. В ее основе сладкие бананы, которые нужно завернуть в бекон. Это действительно то сочетание сладкого и соленого, у которого очень удачный вкус.

Идея приготовления бананов в беконе опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Бананы перед заделкой нужно замариновать.

Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

Ингредиенты:

  • чуть не созревшие бананы – 2 шт.
  • бекон – 110 г
  • сыр дорблю или бри
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  • свежий чили – 1 шт
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

1. Бананы нарезать ровными кусочками, шириной в бекон.

2. Замариновать их в соевом соусе и чили.

Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

3. Сбрызнуть лимонным соком.

4. Завернуть в слайсы бекона.

Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

5. Закрепить шпажкой.

Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

6. Обжарить на сковороде на среднем огне до хрустящей корочки и осторожно вытащить шпажку.

Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон

7. Сверху выкладываем дорблю и украшаем слайсами чили.

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