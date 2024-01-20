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Закуска, которая сбивает с толку: бананы, завернутые в бекон
Вы точно еще не ели такую закуску. В ее основе сладкие бананы, которые нужно завернуть в бекон. Это действительно то сочетание сладкого и соленого, у которого очень удачный вкус.
Идея приготовления бананов в беконе опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Бананы перед заделкой нужно замариновать.
Ингредиенты:
- чуть не созревшие бананы – 2 шт.
- бекон – 110 г
- сыр дорблю или бри
- свежий чили – 1 шт
- соевый соус – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Бананы нарезать ровными кусочками, шириной в бекон.
2. Замариновать их в соевом соусе и чили.
3. Сбрызнуть лимонным соком.
4. Завернуть в слайсы бекона.
5. Закрепить шпажкой.
6. Обжарить на сковороде на среднем огне до хрустящей корочки и осторожно вытащить шпажку.
7. Сверху выкладываем дорблю и украшаем слайсами чили.
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