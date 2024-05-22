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Закуска "Песто" из кабачков: рецепт оригинального и вкусного блюда
Лето – сезон полезных, вкусных и бюджетных кабачков, которые могут быть основой для приготовления закусок, икры, салатов, рагу, блинов, оладий и соленых тортов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, помидоров и сыра.
Ингредиенты:
- кабачок
- помидор
- страчателла
- песто
- бальзамический крем
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте и поджарьте. Выложите на блюдо вместе с помидором и сыром.
2. Сверху украсьте песто, разбавленным оливковым маслом и бальзамическим кремом.
Подавать с подсушенным хлебом!
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