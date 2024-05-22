Закуска "Песто" из кабачков: рецепт оригинального и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Лето – сезон полезных, вкусных и бюджетных кабачков, которые могут быть основой для приготовления закусок, икры, салатов, рагу, блинов, оладий и соленых тортов.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, помидоров и сыра.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • кабачок
  • помидор
  • страчателла
  • песто
  • бальзамический крем

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте и поджарьте. Выложите на блюдо вместе с помидором и сыром.

Кабачки для блюда

2. Сверху украсьте песто, разбавленным оливковым маслом и бальзамическим кремом.

Приготовление кабачков

Подавать с подсушенным хлебом!

Готовое блюдо

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