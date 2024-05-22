Лето – сезон полезных, вкусных и бюджетных кабачков, которые могут быть основой для приготовления закусок, икры, салатов, рагу, блинов, оладий и соленых тортов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, помидоров и сыра.

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Ингредиенты:

кабачок

помидор

страчателла

песто

бальзамический крем

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте и поджарьте. Выложите на блюдо вместе с помидором и сыром.

2. Сверху украсьте песто, разбавленным оливковым маслом и бальзамическим кремом.

Подавать с подсушенным хлебом!

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