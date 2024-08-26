Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно
Когда быстро нужно что-то сделать к праздничному столу, выручит такая закуска пятиминутка из помидоров черри и моцареллы. Все ингредиенты для нее нужно просто объединить и промариновать несколько минут. Варить или жарить ничего не придется.
Идея приготовления элементарной закуски из помидоров и сыра опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Обязательно добавьте много свежей петрушки.
Ингредиенты:
- помидорки черри – 500 грамм
- мини моцарелла – 300 грамм
- петрушка – 100 грамм
- чеснок – 2 зубчика
- щепотка соли
- перец – 1-2 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- оливковое масло – 1 с.л.
Способ приготовления:
1. Помидоры разрезать на половинки.
2. Выложить в глубокую емкость.
3. Сверху посыпать зеленью.
4. Добавить моцареллу.
5. Посолить и поперчить.
6. Добавить соевый соус, оливковое масло и выжатый чеснок.
7. Накрыть крышкой и хорошо потряхнуть.
8. Отправить в холодильник на несколько минут.
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