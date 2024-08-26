Когда быстро нужно что-то сделать к праздничному столу, выручит такая закуска пятиминутка из помидоров черри и моцареллы. Все ингредиенты для нее нужно просто объединить и промариновать несколько минут. Варить или жарить ничего не придется.

Видео дня

Идея приготовления элементарной закуски из помидоров и сыра опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Обязательно добавьте много свежей петрушки.

Ингредиенты:

помидорки черри – 500 грамм

мини моцарелла – 300 грамм

петрушка – 100 грамм

чеснок – 2 зубчика

щепотка соли

перец – 1-2 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

оливковое масло – 1 с.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры разрезать на половинки.

2. Выложить в глубокую емкость.

3. Сверху посыпать зеленью.

4. Добавить моцареллу.

5. Посолить и поперчить.

6. Добавить соевый соус, оливковое масло и выжатый чеснок.

7. Накрыть крышкой и хорошо потряхнуть.

8. Отправить в холодильник на несколько минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: