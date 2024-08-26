Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
27
Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

Когда быстро нужно что-то сделать к праздничному столу, выручит такая закуска пятиминутка из помидоров черри и моцареллы. Все ингредиенты для нее нужно просто объединить и промариновать несколько минут. Варить или жарить ничего не придется.

Видео дня

Идея приготовления элементарной закуски из помидоров и сыра опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Обязательно добавьте много свежей петрушки.

Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • помидорки черри – 500 грамм
  • мини моцарелла – 300 грамм
  • петрушка – 100 грамм
  • чеснок – 2 зубчика
  • щепотка соли
  • перец – 1-2 ч.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • оливковое масло – 1 с.л.

Способ приготовления:

Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

1. Помидоры разрезать на половинки.

2. Выложить в глубокую емкость.

Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

3. Сверху посыпать зеленью.

4. Добавить моцареллу.

Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

5. Посолить и поперчить.

6. Добавить соевый соус, оливковое масло и выжатый чеснок.

Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

7. Накрыть крышкой и хорошо потряхнуть.

Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

8. Отправить в холодильник на несколько минут.

Закуска пятиминутка из черри и моцареллы: готовится элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты