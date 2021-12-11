Закуска 'Рафаэлло' на Новый год 2022: какие ингредиенты сочетать для яркого вкуса

"Рафаэлло" – это не только название известных сладостей, но и отличная новогодняя закуска. Прекрасная идея для тех, кто хочет разнообразить свое меню простыми но эффектными блюдами. Технология приготовления элементарная – справится даже ребенок.

Идеей легкой закуски "Рафаэлло" из крабовых палочек поделилась anny.cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

яйца – 3 шт

плавленый сырок – 3 шт

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чеснок – 3 зубцы

майонез – 1,5-2 ст.л

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить.

2. Из натертых крабовых палочек отобрать 1/3 от всего количества.

3. Остальные компоненты смешать с майонезом и солью.

4. Сформировать небольшие шарики руками и обвалять в натертой крабовой палочке.

5. Поставить в холодильник на 1-2 часа.

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