Закуска "Рафаэлло" на Новый год 2022: какие ингредиенты сочетать для яркого вкуса

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,0 т.
Закуска 'Рафаэлло' на Новый год 2022: какие ингредиенты сочетать для яркого вкуса

"Рафаэлло" – это не только название известных сладостей, но и отличная новогодняя закуска. Прекрасная идея для тех, кто хочет разнообразить свое меню простыми но эффектными блюдами. Технология приготовления элементарная – справится даже ребенок.

Идеей легкой закуски "Рафаэлло" из крабовых палочек поделилась anny.cooking на своей странице в Instagram.

Технология приготовления "Рафаэлло"

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г

  • яйца – 3 шт

  • плавленый сырок – 3 шт

Измельчение ингредиентов
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  • чеснок – 3 зубцы

  • майонез – 1,5-2 ст.л

  • соль – щепотка

Измельчение ингредиентов

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить.

2. Из натертых крабовых палочек отобрать 1/3 от всего количества.

Смешивание салата

3. Остальные компоненты смешать с майонезом и солью.

Смешивание салата

4. Сформировать небольшие шарики руками и обвалять в натертой крабовой палочке.

Формирование шариков

5. Поставить в холодильник на 1-2 часа.

Завершающий этап приготовления

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