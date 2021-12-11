Закуска "Рафаэлло" на Новый год 2022: какие ингредиенты сочетать для яркого вкуса
"Рафаэлло" – это не только название известных сладостей, но и отличная новогодняя закуска. Прекрасная идея для тех, кто хочет разнообразить свое меню простыми но эффектными блюдами. Технология приготовления элементарная – справится даже ребенок.
Идеей легкой закуски "Рафаэлло" из крабовых палочек поделилась anny.cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
крабовые палочки – 200 г
яйца – 3 шт
плавленый сырок – 3 шт
чеснок – 3 зубцы
майонез – 1,5-2 ст.л
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты измельчить.
2. Из натертых крабовых палочек отобрать 1/3 от всего количества.
3. Остальные компоненты смешать с майонезом и солью.
4. Сформировать небольшие шарики руками и обвалять в натертой крабовой палочке.
5. Поставить в холодильник на 1-2 часа.
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