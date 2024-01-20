Для любого празднования прекрасно подходят тарталетки. Их можно наполнить любой любимой начинкой – получается очень эффектно и сытно. Вкусно соединить отварную курицу и овощи.

Идея приготовления сытных и бюджетных праздничных тарталеток опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. И готовится такое блюдо очень быстро.

Ингредиенты:

9 шт тарталеток

150 г куриного филе (я использовала копченое, можно также взять запеченное или отварное

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1 средний огурец

100 г сыра

2 отварных яйца

50 г грецких орехов

1-2 зубчика чеснока

зелень в салат и для подачи

майонез (или сметана, йогурт)

соль/перец

зернышки для подачи (по желанию)

Способ приготовления:

1. Куриное филе и огурец нарезать небольшими кусочками и переложить в тарелку.

2. Твердый сыр и яйца натереть на мелкой терке и переложить в тарелку.

3. Добавить измельченные орехи, зелень, чеснок, специи.

4. Заправить майонезом и тщательно перемешать.

5. Тарталетки наполнить готовым салатом.

6. Сверху по желанию посыпать зернышками и выложить веточку петрушки/укропа.

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