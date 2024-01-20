Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

Для любого празднования прекрасно подходят тарталетки. Их можно наполнить любой любимой начинкой – получается очень эффектно и сытно. Вкусно соединить отварную курицу и овощи.

Идея приготовления сытных и бюджетных праздничных тарталеток опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. И готовится такое блюдо очень быстро.

Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

Ингредиенты:

  • 9 шт тарталеток
  • 150 г куриного филе (я использовала копченое, можно также взять запеченное или отварное
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  • 1 средний огурец
  • 100 г сыра
  • 2 отварных яйца
  • 50 г грецких орехов
  • 1-2 зубчика чеснока
  • зелень в салат и для подачи
  • майонез (или сметана, йогурт)
  • соль/перец
  • зернышки для подачи (по желанию)

Способ приготовления:

Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

1. Куриное филе и огурец нарезать небольшими кусочками и переложить в тарелку.

Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

2. Твердый сыр и яйца натереть на мелкой терке и переложить в тарелку.

Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

3. Добавить измельченные орехи, зелень, чеснок, специи.

Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

4. Заправить майонезом и тщательно перемешать.

5. Тарталетки наполнить готовым салатом.

Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат

6. Сверху по желанию посыпать зернышками и выложить веточку петрушки/укропа.

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