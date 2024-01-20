Закуска с курицей в тарталетках: сытнее, чем просто салат
Для любого празднования прекрасно подходят тарталетки. Их можно наполнить любой любимой начинкой – получается очень эффектно и сытно. Вкусно соединить отварную курицу и овощи.
Идея приготовления сытных и бюджетных праздничных тарталеток опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. И готовится такое блюдо очень быстро.
Ингредиенты:
- 9 шт тарталеток
- 150 г куриного филе (я использовала копченое, можно также взять запеченное или отварное
- 1 средний огурец
- 100 г сыра
- 2 отварных яйца
- 50 г грецких орехов
- 1-2 зубчика чеснока
- зелень в салат и для подачи
- майонез (или сметана, йогурт)
- соль/перец
- зернышки для подачи (по желанию)
Способ приготовления:
1. Куриное филе и огурец нарезать небольшими кусочками и переложить в тарелку.
2. Твердый сыр и яйца натереть на мелкой терке и переложить в тарелку.
3. Добавить измельченные орехи, зелень, чеснок, специи.
4. Заправить майонезом и тщательно перемешать.
5. Тарталетки наполнить готовым салатом.
6. Сверху по желанию посыпать зернышками и выложить веточку петрушки/укропа.
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