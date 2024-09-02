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Закуска-салат из баклажанов и перца: готовится с вкусным соусом
Из баклажанов и перца можно приготовить очень вкусные закуски, а также салаты, рагу. Еще их можно просто запечь и подавать с фетой и медом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из баклажанов и сладкого перца.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- кинза можно без
- соль
Для заправки:
- соевый соус – 1 ст.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- сахар – 1/2 ч.л.
- чеснок – 1-2 зуб.
- сладкая паприка – 1/2 ч.л.
- кориандр молотый – 1/4 ч.л.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажан нарежьте ломтиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы не было горечи.
2. Сладкий перец нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом.
3. Баклажан промойте, обсушите и также жарьте на растительном масле.
4. Смешиваем все ингредиенты для заправки.
5. Баклажан соедините с перцем, добавьте кинзу и заправьте заправкой.
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