Из баклажанов и перца можно приготовить очень вкусные закуски, а также салаты, рагу. Еще их можно просто запечь и подавать с фетой и медом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из баклажанов и сладкого перца.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

кинза можно без

соль

Для заправки:

соевый соус – 1 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

сахар – 1/2 ч.л.

чеснок – 1-2 зуб.

сладкая паприка – 1/2 ч.л.

кориандр молотый – 1/4 ч.л.

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажан нарежьте ломтиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы не было горечи.

2. Сладкий перец нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом.

3. Баклажан промойте, обсушите и также жарьте на растительном масле.

4. Смешиваем все ингредиенты для заправки.

5. Баклажан соедините с перцем, добавьте кинзу и заправьте заправкой.

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