Закуска-салат из баклажанов и перца: готовится с вкусным соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Закуска-салат из баклажанов и перца: готовится с вкусным соусом

Из баклажанов и перца можно приготовить очень вкусные закуски, а также салаты, рагу. Еще их можно просто запечь и подавать с фетой и медом.

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Вкусный салат из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из баклажанов и сладкого перца.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • кинза можно без
  • соль

Для заправки:

  • соевый соус – 1 ст.л.
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • сладкая паприка – 1/2 ч.л.
  • кориандр молотый – 1/4 ч.л.
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажан нарежьте ломтиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы не было горечи.

Баклажаны для блюда

2. Сладкий перец нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом.

Сладкий перец

3. Баклажан промойте, обсушите и также жарьте на растительном масле.

Приготовление овощей

4. Смешиваем все ингредиенты для заправки.

Соус для салата

5. Баклажан соедините с перцем, добавьте кинзу и заправьте заправкой.

Готовый салат

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