Закуска-салат с крабовыми палочками: очень красивая и удобная подача блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
105
Закуска-салат с крабовыми палочками: очень красивая и удобная подача блюда

Этот салат не только вкусен, но и имеет необыкновенно красивую и оригинальную порционную подачу. Поэтому, приготовив его ваши гости, точно будут удивлены.

Рецептом такого интересного блюда в Instagram поделилась фудблогер Тати Чуднова. Она также рассказала, как правильно завернуть начинку в крабовые палочки.

Закуска-салат с крабовыми палочками: очень красивая и удобная подача блюда

Ингредиенты

  • Крабовые палочки
  • Яйца – 2 шт
  • Плавленый сыр – 2 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
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  • Икра минтая, или трески – 2 ст.л.
  • Желтки – 2 шт
  • Майонез

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем и натираем на терке вместе с сырками.

2. Добавляем майонез и икру и хорошо перемешиваем.

3. Раскручиваем крабовые палочки.

Закуска-салат с крабовыми палочками: очень красивая и удобная подача блюда

4. Выкладываем начинку внутрь и закручиваем палочку в рулет.

Закуска-салат с крабовыми палочками: очень красивая и удобная подача блюда

5. Края рулета обмакиваем в майонез, а затем в натертый на мелкой терке сыр.

Закуска-салат с крабовыми палочками: очень красивая и удобная подача блюда

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