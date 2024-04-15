Этот салат не только вкусен, но и имеет необыкновенно красивую и оригинальную порционную подачу. Поэтому, приготовив его ваши гости, точно будут удивлены.

Рецептом такого интересного блюда в Instagram поделилась фудблогер Тати Чуднова. Она также рассказала, как правильно завернуть начинку в крабовые палочки.

Ингредиенты

Крабовые палочки

Яйца – 2 шт

Плавленый сыр – 2 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Видео дня

Икра минтая, или трески – 2 ст.л.

Желтки – 2 шт

Майонез

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем и натираем на терке вместе с сырками.

2. Добавляем майонез и икру и хорошо перемешиваем.

3. Раскручиваем крабовые палочки.

4. Выкладываем начинку внутрь и закручиваем палочку в рулет.

5. Края рулета обмакиваем в майонез, а затем в натертый на мелкой терке сыр.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты с крабовыми палочками: