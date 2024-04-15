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Закуска-салат с крабовыми палочками: очень красивая и удобная подача блюда
Этот салат не только вкусен, но и имеет необыкновенно красивую и оригинальную порционную подачу. Поэтому, приготовив его ваши гости, точно будут удивлены.
Рецептом такого интересного блюда в Instagram поделилась фудблогер Тати Чуднова. Она также рассказала, как правильно завернуть начинку в крабовые палочки.
Ингредиенты
- Крабовые палочки
- Яйца – 2 шт
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Майонез – 1 ст.л.
- Икра минтая, или трески – 2 ст.л.
- Желтки – 2 шт
- Майонез
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем и натираем на терке вместе с сырками.
2. Добавляем майонез и икру и хорошо перемешиваем.
3. Раскручиваем крабовые палочки.
4. Выкладываем начинку внутрь и закручиваем палочку в рулет.
5. Края рулета обмакиваем в майонез, а затем в натертый на мелкой терке сыр.
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