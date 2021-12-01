Чем заменить популярные в СССР бутерброды со шпротами: изысканная закуска
Бутерброды со шпротами – это закуска, которая была на каждом праздничном столе в советские времена. На кусочек хлеба намазывали много майонеза, сверху клали шпроты и лимон. Если тогда – это был настоящий деликатес, то сейчас – сытная и жирная пища, от которой следует отказаться. Но такую закуску можно сделать действительно вкусной и не очень калорийной, стоит заменить некоторые ингредиенты и добавить новые.
Интересной идеей приготовления бутербродов со шпротами поделилась hudejkaa на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
кисло-сладкий или ржаной хлеб – 4 кусочка
песто – 2 ст.л.
банка шпрот – 120 г
яйца отварные – 1-2 шт
помидоры Чери – 3 шт
оливки без косточек – 4-5 шт
огурцы корнишоны – 4-5 шт
оливковое масло для обжаривания
чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
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1. Кусочки хлеба разрезать пополам и обжарить на небольшом количестве масла до румяной корочки.
2. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
3. Остудить и натереть со всех сторон чесноком.
4. Помидоры и корнишоны нарезать произвольно.
5. Яйца очистить и нарезать кружочками.
6. Хлеб смазать соусом песто.
7. Выложить на него яйца и шпроты.
8. Остальные ингредиенты добавить в произвольном порядке.
9. Подавать со свежей зеленью.
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