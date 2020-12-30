Закуски на Новый год: как приготовить намазку на любой вкус

Новый год уже не за горами, надеемся, вы уже составили праздничное меню. Если нет, то мы идем к вам.

Мы уже рассказывали, как приготовить оливье без колбасы, делились рецептами мяса для праздничного стола, а также давали советы, чем можно заменить советские салаты в новогоднем меню. На этот раз редакция FoodOboz предлагает подборку закусок на скорую руку. Предлагаем приготовить вам всевозможные намазки – как из творога, так и из мяса, рыбы и овощей.

Мусс из творога

Самая легкая в приготовлении закуска. Такая намазка станет отличной основой для брускетт, а также может выступать как соус-дип, куда можно макать гренки, крекеры и гриссини.

Вместо творога можно взять фету или риккоту. Источник: vikalinka.com

Ингредиенты:

творог – 500 г

вяленые томаты в масле – 150 г

синий базилик – 1 пучок

зеленый базилик – 1 пучок

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец – по вкусу

лимон – по желанию

Приготовление:

Базилик помыть, оборвать листочки. Чеснок почистить, разрезать каждую дольку пополам. Творог разделить на три части. Затем перемолоть в блендере все три части по отдельности: одну часть с вялеными томатами, вторую – с синим базиликом, третью – с чесноком и зеленым базиликом. При желании добавить по вкусу соль и перец и сбрызнуть лимонным соком.

Мухаммара

Мухаммара – это закуска, популярная на Ближнем Востоке. Готовится она из печеных сладких красных перцев с добавлением чили, грецких орехов и специй. Подают мухаммару как самостоятельное блюдо с лепешками, а также в качестве соуса к мясу, рыбе или курице.

Мухаммару обожают в Турции, Ливане, Палестине. Источник: cravingshappen.com

Ингредиенты:

сладкий красный перец – 4 шт.

грецкие орехи (рубленые) – 100 г

оливковое масло – 4 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

томатная паста – 2 ст. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

панировочные сухари – 1 стакан

гранатовый соус – 1 ст. л.

перец красный хлопьями – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

кумин – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Приготовление:

Духовку нагреть до 200 градусов. Выложить на противень перцы и запекать 15–20 минут. Переворачивать каждые пять минут до появления черных подпалин. Горячие перцы сложить в полиэтиленовый пакет, плотно закрыть его, дать перцам полежать в пакете 15-20 минут – так проще будет их почистить. Затем очистить их от кожицы, перегородок и семян. Орехи прогреть на сухой сковороде без масла пару минут, затем измельчить. Сложить все ингредиенты в блендер и взбить до однородности. Выложить на блюдо, полить оливковым маслом и украсить грецкими орехами. Остудить перед подачей.

В Турции в пюре из баклажан добавляют натуральный йогурт. Источник: levantinerecipes.com

Бабагануш

Еще одна популярная намазка с Ближнего Востока. Несмотря на то, что в каждой стране эта закуска имеет свое название (арабы называют ее бабагануш, в Израиле это хацилим, в Турции – патлыджан эзмеси), готовится блюдо практически по идентичной схеме.

Ингредиенты:

баклажаны – 5 шт. (крупные)

чеснок – 1 головка

лимон – половинка

соль — по вкусу

зира (тмин) – щепотка

оливковое масло – 1 ст. л.

копчёная паприка – щепотка

кунжутный соус тахини – 3-4 ст. л.

петрушка – несколько веточек

Приготовление:

Баклажаны помыть и проткнуть вилкой по всей длине. Выложить на противень, туда же выложить целую головку чеснока. Поставить в нагретую на 200 градусов духовку, запекать на 20 минут. Через 20 минут достать противень из духовки, забрать чеснок. Баклажаны вернуть в духовку ещё на 20 минут. Достать баклажаны, разрезать вдоль и ложкой достать из них мякоть. Переложить в блендер, добавить печеный чеснок (не забудьте только его почистить), соль и зиру. Зиру лучше брать молотую, или если у вас в зернах, растолочь в ступке. Все перемолоть блендером. Добавить тахини, выдавить сок из половинки лимона. Снова перемешать. При подаче полить оливковым маслом, присыпать копчёной паприкой и мелко рубленой петрушкой.

Попробуйте гуакамоле с кукурузными чипсами начос. Источник: delish.com

Гуакамоле

Гуакамоле – намазка родом из Мексики. На деле это обычное пюре из мякоти авокадо, в которое мексиканцы добавляют чеснок, мелко резанные томаты и лук, а также кинзу и сок лайма. Подают гуакамоле обычно с кукурузными чипсами начос, однако для такой намазки вполне подойдет и обычный хлеб, который мы советуем подсушить в тостере или на раскаленной сковороде без масла. Рецепт гуакамоле можно посмотреть здесь.

Кабачковая и баклажанная икра

Икра из кабачков и баклажанов – еще одна закуска, которая идеально подходит для того, чтобы макать в нее соленые печеньки, хлебные палочки и другие вкусные штучки. Мы предлагаем вам приготовить кабачковую икру (рецепты можно посмотреть здесь), а также икру из синеньких, то есть из баклажан (рецепты здесь).

Для приготовления грибного паштета подойдут любые грибы. Источник: thehiddenveggies.com

Паштет

Паштет – еще один прекрасный вариант намазки. Прелесть паштета в том, что приготовить его можно из чего угодно: из мяса, печени, рыбы, грибов и бобов. Все зависит от ваших гастрономических предпочтений.

Хумус

Классический хумус готовится только из турецкого гороха нут. Все остальные так называемые "хумусы" – из чечевицы, например, или фасоли, можно отнести к категории овощных паштетов. Мы предлагаем вам не мудрить и приготовить классический хумус – с нутом и кунжутной пастой тахини. А подавать к хумусу советуем свежие овощи (лучше всего нарезать их толстенькой соломкой, чтобы удобно было макать), а также свежие лепешки.

Пошаговое приготовление хумуса можно посмотреть здесь.

Не стоит называть хумусом пасту из обычного горошка или чечевицы. Источник: onceuponachef.com

Тапенада

Еще один соус-намазка, на этот раз из прованской кухни. Тапенада готовится из оливок, анчоусов и каперсов, давших имя этому рецепту: в Провансе их называют tapenas. Также в тапенаду добавляют оливковое масло, чеснок, сок лимона, травы и специи, а иногда – вяленые помидоры. Оливковую пасту подают, намазав на тосты, в качестве аперитива к вину, а также как соус для пиццы или как дип к нарезанным свежим овощам. Кроме того, тапенадой также фаршируют птицу.

Ингредиенты:

маслины без косточек – 200 г

филе соленых анчоусов – 10 шт.

маринованные каперсы – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

оливковое масло – 150 мл

петрушка – 5 веточек

черный молотый перец – щепотка

Приготовление:

Анчоусы промыть – это нужно, чтобы избавить их от лишней соли. Соль, кстати, в этом рецепте не нужна, так как анчоусы и каперсы и так достаточно соленые. Блендером крупно измельчить петрушку, анчоусы и чеснок. С маслин слить жидкость, добавить их в блендер, добавить каперсы и масло. Снова перемолоть блендером. Долго молоть не нужно, соус должен быть рыхлой консистенции.

Тапенду можно мазать на хлеба, а можно фаршировать этим соусом птицу. Источник: Vicky Wasik/Serious Eats

Сало с чесноком и зеленью

Ну и куда же без сала, национального достояния Украины. Сало, перекрученное с чесноком (по желанию можно добавить петрушку или укроп) – пожалуй, лучшая закуска под водку. Готовится такая намазка – без преувеличения – 5 минут. Все, что вам потребуется – это хорошее сало без шкурки, чеснок, соль, перец и пучок укропа. Пошаговый рецепт приготовления сала с чесноком и зеленью можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что приготовить на гарнир вместо картофельного пюре, гречки и макарон.

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