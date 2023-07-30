Закусочные помидоры с перцем и чесноком: можно есть сразу
Закусочные помидоры получаются вкусными, сочными и пикантными. Особенность блюда состоит в том, что для закуски отдельно готовится соус в виде чеснока, перца и специй. Такой салат-закуску можно есть сразу после приготовления.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом закусочных помидоров с перцем и чесноком, которые вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- помидоры – 700 г
- перец – 1 шт
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло растительное – 2 ст. л.
- уксус – 2 ч. л.
- сахар – 2 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Помидоры нарезать дольками, выложить в миску или контейнер.
2. Далее приготовить заправку. Для этого следует почистить и измельчить в блендере перец и чеснок.
3. К полученной массе добавить масло, уксус. соль, перец и сахар. Все тщательно перемешать
4. Получившуюся заправку добавить к помидорам.
5. Измельчить и добавить зелень. Все тщательно перемешать. Можно есть сразу или дать настояться. Приятного аппетита!
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