Закусочный хлебный торт с рыбой и зеленью для праздничного стола
Если вы хотите приготовить для праздничного стола вкусную, сытную и простую, но эффектную закуску, идеальными продуктами для этого будут совершенно простые продукты: хлеб, рыба, сыр и зелень.
Редакция FoodOboz делится с вами потрясающим рецептом вкусного закусочного торта, который был опубликован на странице С ookist в Facebook, основой которого будет хлеб, а вкус и аромат ему придадут рыба, майонез и яйца.
Ингредиенты:
хлеба для бутербродов – 300 г
майонез – 100 г
консервированный тунец – 150 г
сливочный сыр – 100 г
копченый лосось –
150 г
яйца – 3 шт.
морковь – 1 шт.
петрушка – пучок
Способ приготовления:
1. Положите ломтики хлеба для бутербродов на стол и вырежьте круг между двумя ломтиками с помощью круглой формы 17 см.
2. Отварите яйца и морковь. Морковь порежьте кружочками, яйца натрите на терке.
3. Тунец хорошо разомните вилкой, а лосось порежьте большими, но тонкими слайсами.
4. Помойте петрушку.
5. Собираем торт: положите на дно формы хлеб, сверху смажьте щедро майонезом, далее слой тунца, сверху накройте хлебом, далее лосось и снова хлеб.
6. Сверху смажьте торт майонезом, присыпьте натертым яйцом, морковью и петрушкою и на 2 часа отправьте в холодильник.
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