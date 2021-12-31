Закусочный хлебный торт с рыбой и зеленью для праздничного стола

Если вы хотите приготовить для праздничного стола вкусную, сытную и простую, но эффектную закуску, идеальными продуктами для этого будут совершенно простые продукты: хлеб, рыба, сыр и зелень.

Редакция FoodOboz делится с вами потрясающим рецептом вкусного закусочного торта, который был опубликован на странице С ookist в Facebook, основой которого будет хлеб, а вкус и аромат ему придадут рыба, майонез и яйца.

Ингредиенты:

хлеба для бутербродов – 300 г

майонез – 100 г

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консервированный тунец – 150 г

сливочный сыр – 100 г

​​​​​​​копченый лосось – 150 г ​​​​​​​

яйца – 3 шт.

морковь – 1 шт.

петрушка – пучок

Способ приготовления:

1. Положите ломтики хлеба для бутербродов на стол и вырежьте круг между двумя ломтиками с помощью круглой формы 17 см.

2. Отварите яйца и морковь. Морковь порежьте кружочками, яйца натрите на терке.

3. Тунец хорошо разомните вилкой, а лосось порежьте большими, но тонкими слайсами.

4. Помойте петрушку.

5. Собираем торт: положите на дно формы хлеб, сверху смажьте щедро майонезом, далее слой тунца, сверху накройте хлебом, далее лосось и снова хлеб.

6. Сверху смажьте торт майонезом, присыпьте натертым яйцом, морковью и петрушкою и на 2 часа отправьте в холодильник.

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