Закусочный пирог из слоеного теста со шпинатом и сыром для ужина: вкуснее, чем заливной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт пирога

Домашние пироги с солеными начинками могут быть идеальной альтернативой пиццы. И для основы можно делать любое тесто и даже использовать лаваш, слоеное тесто, овощи.

Ароматный пирог из слоеного теста

 Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, со шпинатом, сыром и специями.  

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 160 г. сыра
  • 75 г свежего шпината
  • 2 яйца
  • соль, прованские травы
  • желток
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. Сыр натрите на терке, в него добавьте нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешайте. 

Начинка для пирога

2. На присыпанную мукой поверхность выложите размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатайте. 

Приготовление пирога

3. На одну половину выложите начинку, от края отступите 1 см и накройте другой половиной, плотно защипывая края.

Сколько выпекать пирог

4. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень, сделайте разрезы сверху, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

Пирог с кунжутом

5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут до образования золотистой корочки.

Готовый пирог

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