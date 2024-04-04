Закусочный пирог из слоеного теста со шпинатом и сыром для ужина: вкуснее, чем заливной
Домашние пироги с солеными начинками могут быть идеальной альтернативой пиццы. И для основы можно делать любое тесто и даже использовать лаваш, слоеное тесто, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, со шпинатом, сыром и специями.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 160 г. сыра
- 75 г свежего шпината
- 2 яйца
- соль, прованские травы
- желток
- кунжут
Способ приготовления:
1. Сыр натрите на терке, в него добавьте нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешайте.
2. На присыпанную мукой поверхность выложите размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатайте.
3. На одну половину выложите начинку, от края отступите 1 см и накройте другой половиной, плотно защипывая края.
4. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень, сделайте разрезы сверху, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут до образования золотистой корочки.
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