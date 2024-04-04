Домашние пироги с солеными начинками могут быть идеальной альтернативой пиццы. И для основы можно делать любое тесто и даже использовать лаваш, слоеное тесто, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из слоеного теста, со шпинатом, сыром и специями.

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Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

160 г. сыра

75 г свежего шпината

2 яйца

соль, прованские травы

желток

кунжут

Способ приготовления:

1. Сыр натрите на терке, в него добавьте нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешайте.

2. На присыпанную мукой поверхность выложите размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатайте.

3. На одну половину выложите начинку, от края отступите 1 см и накройте другой половиной, плотно защипывая края.

4. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень, сделайте разрезы сверху, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут до образования золотистой корочки.

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