Закусочный рулет 'Хвост тигра': эффектное блюдо на Новый год 2022

Для того, чтобы удача и достаток были с вами весь следующий год, следует добавить в свое празднование такие символические блюда. Так как главное животное 2022 года – тигр, закуски должны быть соответствующими. Прекрасной идеей будет приготовить рулет. Его окрас напоминает хвост капризного хищника. Достичь такого эффекта очень легко.

Идея опубликована на странице olga_food_art в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 5 шт

масло – 6 ст. л

молоко – 50 мл

мука – 6-7 ст. л

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разрыхлитель – 2 ч. л

соль – 2 щепотки

пищевые красители

Ингредиенты для начинки:

кимломолочный творог – 250 г

майонез или сметана – 3 ложки

соль, перец, сухой чеснок по вкусу

зелень – пучок (очень вкусно соединить листья салата, огурец, болгарский перец, ветчину, шпинат).

Способ приготовления:

1. Белки отделить от желтков, взбить до стойких пиков.

2. Желтки со щепоткой соли также взбить, добавить молоко и масло, сделать массу однородной.

3. Засыпать просеянную муку с разрыхлителем частями. Масса должна получиться достаточно густой.

4. Разделить тесто на две части, добавить красители.

5. Вылить белки, перемешать, добавить оставшуюся муку. Консистенция должна быть тягучей, не слишком жидкой, чтобы цвета не смешались.

6. Выложить произвольными полосками на антипригарный коврик и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 6-7 минут.

7. Достать, свернуть в рулет вместе с ковриком, дать полностью остыть.

8. После этого развернуть, смазать кремом из сыра, майонеза или сметаны, специй, сухого чеснока и зелени. Выложить начинку, снова закрутить рулет. Отправить под пленку в холодильник просачиваться минимум на час

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