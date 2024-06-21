Из кабачков можно готовить вкусные и легкие блины, а также закуски, икру. Еще они могут быть основой для запеканок, легких супов и пюре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с крем-сыром и лососем.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Яйца – 3 шт.

Мука – 30 г

Соль, перец, чеснок

Для начинки:

Крем-сыр – 150 г

Лосось – 150 г

Шпинат

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, выжмите влагу, добавьте яйца, любимые специи, чеснок и муку, перемешайте.

2. Выложите тесто на противень с пергаментом. Разровняйте в прямоугольник, толщина должна быть до 0,5 см. Запекайте при 180С 20-25 минут. Дайте немного остыть.

3. Смажьте часть готового блин крем-сыром, выложите рыбу, шпинат, заверните. Резать можно сразу, но лучше дать немного стабилизироваться!

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