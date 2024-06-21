Закусочный рулет из кабачка, с крем-сыром и лососем: готовится элементарно
Из кабачков можно готовить вкусные и легкие блины, а также закуски, икру. Еще они могут быть основой для запеканок, легких супов и пюре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков, с крем-сыром и лососем.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 30 г
- Соль, перец, чеснок
Для начинки:
- Крем-сыр – 150 г
- Лосось – 150 г
- Шпинат
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите, выжмите влагу, добавьте яйца, любимые специи, чеснок и муку, перемешайте.
2. Выложите тесто на противень с пергаментом. Разровняйте в прямоугольник, толщина должна быть до 0,5 см. Запекайте при 180С 20-25 минут. Дайте немного остыть.
3. Смажьте часть готового блин крем-сыром, выложите рыбу, шпинат, заверните. Резать можно сразу, но лучше дать немного стабилизироваться!
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