Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками: готовится 10 минут
Лаваш может быть основой для приготовления вкусных закусок, пирогов, лазаньи. Из него получится быстрая, ленивая пицца.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень быстрой в приготовлении закуски из лаваша, с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- 2 листа лаваша
- 1 упаковка крабовых палочек (240 г)
- 4 яйца вареных
- 1-2 свежих огурца
- 2 шт. плавленые сырки
- зелень укропа
- майонез
Способ приготовления:
1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее выложите слой тертого сыра, распределите равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.
2. Следующий слой – натертые крабовые палочки и вареные яйца, посолите и поперчите. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом, далее выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками и сверху посыпьте укропом и сверните все в рулет.
3. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.
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