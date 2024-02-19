Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный лаваш

Лаваш может быть основой для приготовления вкусных закусок, пирогов, лазаньи. Из него получится быстрая, ленивая пицца.

Вкусная закуска из лаваша

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень быстрой в приготовлении закуски из лаваша, с крабовыми палочками.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • 2 листа лаваша
  • 1 упаковка крабовых палочек (240 г)
  • 4 яйца вареных
  • 1-2 свежих огурца
  • 2 шт. плавленые сырки
  • зелень укропа
  • майонез

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее выложите слой тертого сыра, распределите равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.

Как приготовить вкусный рулет из лаваша

2. Следующий слой – натертые крабовые палочки и вареные яйца, посолите и поперчите. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом, далее выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками и сверху посыпьте укропом и сверните все в рулет.

Начинка для рулета

3. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.

Готовый рулет

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