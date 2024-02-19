Лаваш может быть основой для приготовления вкусных закусок, пирогов, лазаньи. Из него получится быстрая, ленивая пицца.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень быстрой в приготовлении закуски из лаваша, с крабовыми палочками.

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Ингредиенты:

2 листа лаваша

1 упаковка крабовых палочек (240 г)

4 яйца вареных

1-2 свежих огурца

2 шт. плавленые сырки

зелень укропа

майонез

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее выложите слой тертого сыра, распределите равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.

2. Следующий слой – натертые крабовые палочки и вареные яйца, посолите и поперчите. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом, далее выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками и сверху посыпьте укропом и сверните все в рулет.

3. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.

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