Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками: рецепт закуски за 10 минут
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и легких пирогов, закусок, десертов. Его также можно использовать как основу для приготовления "Наполеона".
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета из лаваша с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- 2 листа лаваша
- 1 упаковка крабовых палочек (240 г)
- 4 яйца вареных
- 1-2 свежих огурца
- 2 шт. плавленых сырки
- зелень укропа
- майонез
Способ приготовления:
1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее один натертый сыр распределите равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.
2. Следующий шаг – выложите натертые крабовые палочки и вареные яйца, посолите и поперчите.
3. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом и сыром, выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками, посыпьте укропом и сверните все в рулетик. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.
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