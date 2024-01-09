Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и легких пирогов, закусок, десертов. Его также можно использовать как основу для приготовления "Наполеона".

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета из лаваша с крабовыми палочками.

Видео дня

Ингредиенты:

2 листа лаваша

1 упаковка крабовых палочек (240 г)

4 яйца вареных

1-2 свежих огурца

2 шт. плавленых сырки

зелень укропа

майонез

Способ приготовления:

1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее один натертый сыр распределите равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.

2. Следующий шаг – выложите натертые крабовые палочки и вареные яйца, посолите и поперчите.

3. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом и сыром, выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками, посыпьте укропом и сверните все в рулетик. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: