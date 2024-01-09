Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками: рецепт закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками: рецепт закуски за 10 минут

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных и легких пирогов, закусок, десертов. Его также можно использовать как основу для приготовления "Наполеона". 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного закусочного рулета из лаваша с крабовыми палочками. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • 2 листа лаваша
  • 1 упаковка крабовых палочек (240 г)
  • 4 яйца вареных
  • 1-2 свежих огурца
  • 2 шт. плавленых сырки
  • зелень укропа
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Лист лаваша смажьте майонезом, далее один натертый сыр распределите равномерно по всей поверхности тоненьким слоем.

Приготовление закуски

2. Следующий шаг – выложите натертые крабовые палочки и вареные яйца, посолите и поперчите.

Начинка для блюда

3. Накройте еще одним листом лаваша, снова смажьте майонезом и сыром, выложите огурец, нарезанный тоненькими полосками, посыпьте укропом и сверните все в рулетик. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.

Готовый рулет из лаваша

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