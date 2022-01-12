Закусочный торт с курицей и грибами на крекерах: как приготовить универсальное блюдо
Если вдруг в холодильнике залежалось немного курицы и грибов, то самое время приготовить вкусный закусочный торт. Такое блюдо можно готовить как на праздничный стол, так и ежедневный – это всегда беспроигрышный вариант. Особенность торта в основе – крекере, что придает блюду еще большей оригинальности и вкуса.
Рецептом закусочного торта с курицей и грибами на крекерах поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
крекер(сливочный или соленый) – 1 п
шампиньоны – 200 г
лук – 200 г
курица копченая – 150 г
грецкие орехи – 30 г
масло – 2 ст. л.
масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
сливочный сыр – 300 г
сливки 33% – 50 г
Способ приготовления:
1. Порезать и обжарить лук.
2. Порезать шампиньоны (часть отложить для декора) и обжарить вместе с луком.
3. Курицу порезать мелкими кусками.
4. Для крема нужно смешать сливки со сливочным творогом до однородности.
5. Сформировать торт следующим образом: на тарелку или на любую другую поверхность выложить слой крекера, крем, курица, грецкие орехи. Повторять пока не окончатся ингредиенты. Оставить торт в холодильнике ночью.
6. Смазать бока торта кремом, украсить грибами и зеленью по желанию.
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