Закусочный торт с курицей и грибами на крекерах: как приготовить универсальное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Закусочный торт с курицей и грибами на крекерах: как приготовить универсальное блюдо

Если вдруг в холодильнике залежалось немного курицы и грибов, то самое время приготовить вкусный закусочный торт. Такое блюдо можно готовить как на праздничный стол, так и ежедневный – это всегда беспроигрышный вариант. Особенность торта в основе – крекере, что придает блюду еще большей оригинальности и вкуса.

Рецептом закусочного торта с курицей и грибами на крекерах поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.

Закусочный торт с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • крекер(сливочный или соленый) – 1 п

  • шампиньоны – 200 г

  • лук – 200 г

  • курица копченая – 150 г

  • грецкие орехи – 30 г

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  • масло – 2 ст. л.

  • масло – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • сливочный сыр – 300 г

  • сливки 33% – 50 г

Способ приготовления:

1. Порезать и обжарить лук.

Ингредиенты для блюда

2. Порезать шампиньоны (часть отложить для декора) и обжарить вместе с луком.

3. Курицу порезать мелкими кусками.

4. Для крема нужно смешать сливки со сливочным творогом до однородности.

Формирование торта

5. Сформировать торт следующим образом: на тарелку или на любую другую поверхность выложить слой крекера, крем, курица, грецкие орехи. Повторять пока не окончатся ингредиенты. Оставить торт в холодильнике ночью.

Декорирование торта

6. Смазать бока торта кремом, украсить грибами и зеленью по желанию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить знаменитый салат с курицей и ананасами.

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