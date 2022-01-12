Закусочный торт с курицей и грибами на крекерах: как приготовить универсальное блюдо

Если вдруг в холодильнике залежалось немного курицы и грибов, то самое время приготовить вкусный закусочный торт. Такое блюдо можно готовить как на праздничный стол, так и ежедневный – это всегда беспроигрышный вариант. Особенность торта в основе – крекере, что придает блюду еще большей оригинальности и вкуса.

Рецептом закусочного торта с курицей и грибами на крекерах поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

крекер(сливочный или соленый) – 1 п

шампиньоны – 200 г

лук – 200 г

курица копченая – 150 г

грецкие орехи – 30 г

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масло – 2 ст. л.

масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

сливочный сыр – 300 г

сливки 33% – 50 г

Способ приготовления:

1. Порезать и обжарить лук.

2. Порезать шампиньоны (часть отложить для декора) и обжарить вместе с луком.

3. Курицу порезать мелкими кусками.

4. Для крема нужно смешать сливки со сливочным творогом до однородности.

5. Сформировать торт следующим образом: на тарелку или на любую другую поверхность выложить слой крекера, крем, курица, грецкие орехи. Повторять пока не окончатся ингредиенты. Оставить торт в холодильнике ночью.

6. Смазать бока торта кремом, украсить грибами и зеленью по желанию.

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