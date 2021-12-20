Заливное 'Морской коктейль': чем заменить привычный холодец на праздничном столе

Холодец – это блюдо поколений, которое готовят на основе одного, а иногда и нескольких видов мяса. Если вы хотите немного разнообразить блюдо и приготовить его более современно – выход есть. Заливное "Морской коктейль" готовится на основе смеси морепродуктов и рыбного бульона, а особую пикантность придает лайм и лимон.

Рецептом заливного поделилась фудблогер Екатерина Кудляк. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

рыбный бульон – 500 мл

смесь морепродуктов – 100 г

перепелиные яйца – 7 шт

желатин – 15 г

холодная вода – 60 г

лайм\лимон

зелень укропа

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Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить набухнуть.

2. К готовому рыбному бульону добавить желатин и перемешать, чтобы он полностью растворился.

3. В десертные тарелки выложить морепродукты, порезанные пополам яйца, морепродукты, кусочки лайма или лимона и зелень.

4. Залить на 1/3 бульоном и поставить в холодильник, чтобы немного загустеть.

5. Долить оставшийся бульон и снова поставить в холодильник до полного загустения.

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