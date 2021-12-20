Заливное "Морской коктейль": чем заменить привычный холодец на праздничном столе
Холодец – это блюдо поколений, которое готовят на основе одного, а иногда и нескольких видов мяса. Если вы хотите немного разнообразить блюдо и приготовить его более современно – выход есть. Заливное "Морской коктейль" готовится на основе смеси морепродуктов и рыбного бульона, а особую пикантность придает лайм и лимон.
Рецептом заливного поделилась фудблогер Екатерина Кудляк. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
рыбный бульон – 500 мл
смесь морепродуктов – 100 г
перепелиные яйца – 7 шт
желатин – 15 г
холодная вода – 60 г
лайм\лимон
зелень укропа
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой и оставить набухнуть.
2. К готовому рыбному бульону добавить желатин и перемешать, чтобы он полностью растворился.
3. В десертные тарелки выложить морепродукты, порезанные пополам яйца, морепродукты, кусочки лайма или лимона и зелень.
4. Залить на 1/3 бульоном и поставить в холодильник, чтобы немного загустеть.
5. Долить оставшийся бульон и снова поставить в холодильник до полного загустения.
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